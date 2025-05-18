Конгресс США готов ввести «сокрушительные» санкции против России 18.05.2025, 8:15

Рубио объяснил, когда это произойдет.

Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Face the Nation со ссылкой на интервью чиновника.

По его словам, ранее администрация Трампа просила Сенат дать ей немного времени, чтобы увидеть, будет ли достигнут прогресс в мирных переговорах.

Руководитель Госдепа отметил, что уже на протяжении шести-семи недель, Белый дом «довольно четко дает российской стороне понять, что эта инициатива (введение санкций. - ред.) продвигается».

«Мы сообщали россиянам, что этот процесс (введение санкций. - ред.) уже запущен. Мы ожидали, что когда все будет завершено, законопроект будет иметь почти 80 соавторов в Сенате, и, думаю, примерно аналогичный уровень поддержки в Палате представителей. Мы объясняли, что это инициатива, которую мы не можем остановить и не контролируем», - сказал Рубио.

В конце концов, добавил он, Конгресс, особенно республиканцы в Палате представителей и Сенате, пытались дать президенту Трампу пространство и время для того, чтобы он мог достичь определенных договоренностей.

«Однако мы неоднократно, уже почти два месяца, предупреждали россиян, что это (введение санкций. - ред.) произойдет, если не будет никакого прогресса. И я думаю, что именно сейчас это начинает реализовываться. И это одна из вещей, которую я снова подтвердил на этой неделе, находясь с Линдси Грэмом в Турции: у них (республиканцев. - ред.) уже 77 подписей. Он считает, что могут дойти до 80 или даже больше. И это просто факт, о котором мы предупреждали россиян в течение нескольких недель», - отметил глава Госдепартамента.

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