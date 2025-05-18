Ученые доказали, что время замедляется во время тренировок 18.05.2025, 8:30

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Обнаружен интересный эффект.

Ученые доказали, что время замедляется во время занятий спортом. Об этом пишет iflscience.com со ссылкой на опубликованное в журнале Brain and Behavior исследование.

«Во время упражнений […], по всей вероятности, стимул физической активности создает повышенное ассоциативное состояние импульсивного осознания и вызывает кажущееся замедление времени», - выяснили ученые.

Так, было установлено, что во время тренировок создается впечатление, что хронологические часы идут на 9% медленнее.

Отмечается, что эффект становился сильнее по мере того, как больше усилий было затрачено во время занятий спортом.

«Что оставляет очевидный вопрос: почему? Зачем наши тела растягивают эту очевидную боль и трудности? Что ж, ответ может быть именно в том, что это так ужасно», - говорится в публикации.

По словам ученых, данный эффект «похож на ситуации воспринимаемой угрозы, часто используемые в психологических исследованиях оценки периода времени», где «во время опасных инцидентов события кажутся происходящими в замедленном темпе».

Утверждается, что это было небольшое исследование среди физически подготовленных участников, и неясно, можно ли обобщить результаты. Вместе с тем, как отметил руководитель исследования Эндрю Эдвардс, полученные выводы предлагают «интригующий первый взгляд на то, как может быть искажено наше восприятие времени».

«Основные направления работы - это посмотреть, как мы можем мотивировать людей заниматься физическими упражнениями, избегать/смягчать негативные ассоциации с тем, что время движется медленно, и, возможно, посмотреть, сможем ли мы использовать это кажущееся замедление времени в своих интересах», - заявил он.

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