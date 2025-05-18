У Трампа сделали новое заявление о встрече с Путиным 6 18.05.2025, 8:40

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Организация саммита требует определенной работы.

Глава Овального кабинета Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и сделал публичное предложение на этот счет. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в эфире программы Face the Nation, передает Dialog.UA.

Глава американского внешнеполитического ведомства вновь озвучил мнение, что прямой диалог между Трампом и Путиным может помочь в завершении российской войны против Украины.

«Единственное, что может развязать этот глухой угол, – это прямой разговор межу Трампом и Путиным. Он (Трамп – ред.) уже открыто озвучил желание и уверенность, что это должно произойти. Надеемся, это скоро решится», – заявил шеф американской дипломатии.

Отвечая на вопрос ведущей, готовится ли уже такая встреча, Рубио повторил, что США публично заявили о готовности к встрече, и отметил, что организация такого саммита «требует определенной работы».

Даты и места встречи пока нет. Кроме того, Рубио высказался на тему возможной посреднической роли Ватикана в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, обсуждаются возможные формы участия Святого Престола в мирном процессе.

«Я бы не назвал его (Ватикан – ред.) посредником, но это, безусловно, место, куда было бы комфортно обратиться обеим сторонам», – сказал госсекретарь.

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