У Трампа сделали новое заявление о встрече с Путиным

У Трампа сделали новое заявление о встрече с Путиным6
- 18.05.2025, 8:40
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Организация саммита требует определенной работы.
Глава Овального кабинета Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и сделал публичное предложение на этот счет. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в эфире программы Face the Nation, передает Dialog.UA.
Глава американского внешнеполитического ведомства вновь озвучил мнение, что прямой диалог между Трампом и Путиным может помочь в завершении российской войны против Украины.
«Единственное, что может развязать этот глухой угол, – это прямой разговор межу Трампом и Путиным. Он (Трамп – ред.) уже открыто озвучил желание и уверенность, что это должно произойти. Надеемся, это скоро решится», – заявил шеф американской дипломатии.
Отвечая на вопрос ведущей, готовится ли уже такая встреча, Рубио повторил, что США публично заявили о готовности к встрече, и отметил, что организация такого саммита «требует определенной работы».
Даты и места встречи пока нет. Кроме того, Рубио высказался на тему возможной посреднической роли Ватикана в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, обсуждаются возможные формы участия Святого Престола в мирном процессе.
«Я бы не назвал его (Ватикан – ред.) посредником, но это, безусловно, место, куда было бы комфортно обратиться обеим сторонам», – сказал госсекретарь.