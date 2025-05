Видео выступлений всех участников гранд-финала Евровидения 2025 18.05.2025, 9:06

1,380

В ночь на 18 мая в Базеле, Швейцария проходит 69-й песенный конкурс Евровидение. Представители 26 стран выступили на сцене с яркими и разнообразными номерами.

Сайт Charter97.org собрал выступления всех финалистов Евровидения 2025.

Видео выступлений всех участников гранд-финала Евровидения 2025

1. Норвегия: Kyle Alessandro — Lighter

2. Люксембург: Laura Thorn — La poupée monte le son

3. Эстония: Tommy Cash — Espresso Macchiato

4. Израиль: Yuval Raphael — New Day Will Rise

5. Литва: Katarsis — Tavo akys

6. Испания: Melody — ESA DIVA

7. Украина: Ziferblat — Bird of Pray

8. Великобритания: Remember Monday — What The Hell Just Happened?

9. Австрия: JJ — Wasted Love

10. Исландия: VÆB — RÓA

11. Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi

12. Нидерланды: Claude — C’est La Vie

13. Финляндия: Erika Vikman — Ich komme

14. Италия: Lucio Corsi — Volevo Essere Un Duro

15. Польша: Justyna Steczkowska — GAJA

16. Германия: Abor & Tynna — Baller

17. Греция: Klavdia — Asteromáta

18. Армения: Parg — Survivor

19. Швейцария: Zoë Më - Voyage

20. Мальта: Miriana Conte — Serving

21. Португалия: NAPA — Deslocado

22. Дания: Sissal — Hallucination

23. Швеция: KAJ — Bara Bada Bastu

24. Франция: Louane — maman

25. Сан-Марино: Gabry Ponte — Tutta L’Italia

26. Албания: Shkodra Elektronike — Zjerm

