Оформленный на жену экс-главы МВД коттедж в Дроздах внезапно «исчез» с продаж 1 18.05.2025, 9:19

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Перед снятием объявления на недвижимость заметно снизили цену.

В Дроздах в Минске сняли с продажи трехуровневый дом, который ранее был оформлен на жену бывшего главы МВД Владимира Наумова. Возможно, его удалось сбыть или же владельцы передумали избавляться от него. Но незадолго перед снятием объявления на недвижимость заметно снизили цену, пишет «Зеркало».

Напомним, в конце февраля в Минске в микрорайоне Дрозды выставили на продажу дом, за который просили 12 млн 708 тысяч рублей, или 4 млн долларов.

Как выяснило тогда «Зеркало», недвижимость ранее — как минимум до середины 2021 года — была оформлена на Аллу Всеволодовну Наумову, жену экс-главы Службы безопасности Лукашенко и экс-министра внутренних дел Беларуси Владимира Наумова. Сейчас экс-министр зарабатывает деньги в оккупированном Мариуполе.

К концу марта недвижимость подешевела до 2 млн долларов, или 6 млн 251,8 тысячи рублей. 29 апреля за дом просили 4 млн 124,7 тысячи рулей, или 1 млн 350 тысячи долларов.

3 мая на недвижимость в очередной раз заметно снизили цену — до 2 млн 257,4 тысячи рублей, или 750 тысяч долларов. На 18 мая дом уже недоступен для покупки.

Напомним, дом № 9 в переулке Агатовом на земельном участке в 15 соток построили в 2006 году. Общая площадь дома — 338 квадратных метров. В нем три уровня — цокольный этаж, первый и второй. Внутри строения сделан ремонт из дорогостоящих современных материалов: итальянская плитка, паркетный пол из самой твердой породы дерева, деревянные стеклопакеты из лиственницы, немецкая сантехника, итальянская мебель.

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