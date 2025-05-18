Россия массированно атаковала дронами Киевскую область 2 18.05.2025, 9:28

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Появились кадры последствий.

Россия в ночь на 18 мая массированно атаковала Киевскую область дронами. Спасатели показали фото и видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате ночной массированной атаки в Киевской области зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах.

В Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 года рождения. Ранения получили три человека: 1966, 1964 годов рождения и ребенок 2019 года рождения. Повреждена многоэтажка, горели гаражи.

В Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственная постройка. Возник пожар в медцентре на площади 5000 кв.м.

На местах попаданий работают 55 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС.

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