Россия массированно атаковала дронами Киевскую область

Россия массированно атаковала дронами Киевскую область2
- 18.05.2025, 9:28
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Появились кадры последствий.
Россия в ночь на 18 мая массированно атаковала Киевскую область дронами. Спасатели показали фото и видео последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В результате ночной массированной атаки в Киевской области зафиксированы разрушения и пожары в нескольких общинах.
В Обуховском районе разрушен жилой дом, погибла женщина 1997 года рождения. Ранения получили три человека: 1966, 1964 годов рождения и ребенок 2019 года рождения. Повреждена многоэтажка, горели гаражи.
В Фастовском районе разрушены склад (500 кв.м) и хозяйственная постройка. Возник пожар в медцентре на площади 5000 кв.м.
На местах попаданий работают 55 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС.