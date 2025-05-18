«Посреди ночи я проснулся от ругани мужчины, на которого упали обои» 18.05.2025, 9:37

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Белорусы рассказали о гостиничном сервисе в нашей стране.

Недавно министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило о результатах проверок гостиниц, а также предприятий общепита и бытовых услуг при гостиницах. И результаты были такими: из 34 объектов нарушения обнаружились в 28.

Правда, о каких именно нарушениях, грубых пренебрежениях правилами или мелких недочетах, идет речь, МАРТ не сообщил, ограничившись расплывчатой формулировкой «нарушения правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и правил гостиничного обслуживания». А субъекты гостиничного бизнеса, добавила пресс-служба ведомства, рекомендации об устранении нарушений оперативно исполнили — так что к приему гостей готовы.

Любопытно, откуда же тогда в TikTok появляются видеообзоры номеров белорусских отелей, которые шокируют посетителей — то стоимостью, то обстановкой, будто из середины прошлого века?

«Салідарнасць» попросила белорусов, которые активно ездят по стране, поделиться впечатлениями, что в отечественной сфере гостеприимства им понравилось, а что не очень. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Большинство выберут что подешевле»

— У нас в стране много отличных отелей — уютных, стильных, с хорошим обслуживанием, — уверена Юлия. — Но тут нужно добавить, что ориентированы они все или почти все, скажем так, не на внутреннего потребителя.

Когда в 2020-2021-м в связи с пандемией коронавируса было не выбраться за границу, мои российские друзья с удовольствием приезжали к нам и остались в восторге от отелей в Мирском и в Несвижском замке — но они и там, и там брали люкс, а это уже тогда стоило что-то около 300 белорусских рублей.

Или взять бизнес-отель в моем родном Пинске, куда я свозила приятелей буквально прошлым летом — тихий, красивый, комфортный и в центре. Но под 200 рублей за ночь — согласитесь, не на белорусов это рассчитано. Или, во всяком случае, на очень небольшой процент наших людей.

А большинство выберут что подешевле. Если говорить опять же за Пинск — гостиницу «Припять» в стиле «мы все время делаем ремонт, но выбраться из советского прошлого не можем», или гостиницу «Спорт», в которой сложно найти что-то хорошее, кроме цены — 50 рублей за одноместный номер.

В итоге, чтобы не укреплять в людях убеждение, что Беларусь — это или понты с расчетом на туристов, или «совок», я решила возить гостей по агроусадьбам. Выбирала по отзывам знакомых, по «сарафанному радио».

И вот это оказалось попадание в десятку: практически везде и атмосфера, и кухня, и сервис на высоте. А если чего-то не хватает — наверстываем до 100% природными красотами и общением с людьми.

В таких местах нет ощущения казенности, чувствуется, что хозяева подходят к делу с душой, многие занимаются ремеслами, или народными традициями, или краеведением. Так что поездки выходят всегда интересные. И за вменяемые деньги, что тоже немаловажно.

«Посреди ночи я проснулся от ругани мужика, на которого упала отклеившаяся полоска обоев»

Минчанин Валерий рассказывает, что еще несколько лет назад работал в фирме по обслуживанию и ремонту бытовой техники, поэтому немало времени провел в командировках по стране. Историй про особенности местного гостеприимства у него вагон и маленькая тележка.

— Я вам скажу так: по моему мнению, чем меньше гостиниц и отелей государственных — тем лучше. Потому что частника не только проверки, но и конкуренция, и отзывы гостей мотивируют крутиться: делать ремонт, обучать сотрудников, нанимать хороших поваров.

А в госпредприятиях, особенно всяких КУПах (коммунально-унитарные предприятия — С.) стимулов постоянно улучшаться особых нет. Им все равно дадут денег, у них все равно будут постояльцы, те же командировочные, или спортсмены на сборах, поэтому они не заморачиваются какими-то негативными отзывами в интернете (или тем, чтобы отвечать на вопросы потенциальных гостей), раскруткой соцсетей, борьбой за постоянных клиентов.

В больших городах — в Минске, Бресте, Гродно — конечно, дела получше, потому что выбор большой, начальство рядом, а иностранные туристы более требовательные.

В Витебске, насколько я знаю, каждый год перед «Славянским базаром» всех трясут. Так там действительно комфортно остановиться не только в крутой «Лучёсе», но и в общаге мединститута. Но чем дальше от областного центра, тем дела печальнее.

Помню, например, чудесную ночевку в гостинице Сенно. Она там одна. Телевизор один на этаж (и холодильник тоже!), мебель старше меня, на которой не то, что лежать, повернуться с боку на бок страшновато. Зато прямо реально очень дешево. И администратор, доброй души человек, разрешает воспользоваться нормальным чайником. Я не стал спрашивать про интернет, чтоб ее не травмировать.

В одной гостинице в райцентре, правда, на Могилевщине, я знатно обалдел, читая надписи типа «На балкон не выходить», «Розетку не использовать» и т.п. Тамошние оригиналы вместо того, чтобы отремонтировать, повесили предупреждения, чем пользоваться нельзя.

Но апофеозом «сервиса» была маленькая гостиница в поселке, где нас поселили с мужиком-дальнобойщиком: одноэтажное деревянное здание, скрипит вообще все, из окон сифонит нещадно, какая-то живность в углах копошится, хотя внешне чистенько.

И вот посреди ночи я проснулся от ругани мужика, на которого упала отклеившаяся полоска обоев (мы ее пришпандорили мылом, утром высказали вахтеру, что думали, но тот только плечами пожал).

В общем, подытоживает Валерий, «люди у нас в основном хорошие, а гостеприимство не всегда».

— И вот как раз за людей обидно, — добавляет он. — Получается, что в центре и для иностранцев — там шуршим, пыль в глаза пускаем. А в небольших городах и для своих — будто для людей второго сорта, переночуют и на топчане времен царя Гороха.

Но, простите, в 21 веке такие базовые вещи, как горячая вода и электричество, должны быть даже в придорожном хостеле и в гостинице поселка на 5 тысяч человек. Пока не начнем сами себя уважать — иностранцы тем более не начнут.

«Заплатив три копейки, требуют обслуживания на три рубля с мелочью»

Пенсионерка Арина Петровна признается, что в белорусских гостиницах «не была лет -дцать», но может судить об уровне гостеприимства по санаториям, где регулярно проходит оздоровление:

— Может быть, мне так везло, или я не слишком привередлива (хотя откровенный раздрай и хамство не терплю никогда) — но в Беларуси сохранилась действительно хорошая сеть санаториев.

Есть, конечно, шикарные, как «Альфа Радон» в Гродненской области — там была моя хорошая знакомая, дети ей путевку купили, и уверяет, что уровень не хуже европейских, действительно пятизвездочный. Он, понятное дело, и дорогой, рядовым пенсионерам вроде меня вовсе недоступный.

Взять ведомственные здравницы попроще — я во многих была, и все неплохие. Да, бывает, интерьер не самый современный, мебель «подуставшая» — но территории ухожены, все исправно, меню диетическое и качественное, оздоровительные процедуры в полном объеме. И главное, что приятный и дружелюбный персонал, всегда готовый помочь и позаботиться о гостях. Наверное, другие в этой сфере не приживаются.

А вот отношение с другой стороны, от самих отдыхающих, бывает очень разное. И по моим наблюдениям, самые придирчивые, капризные и склонные критиковать — не беларусы, даже не иностранные туристы, например, из Латвии или Израиля, а россияне.

Притом они сами признаются, что для них наши санатории дешевые, раскупают эти путевки, как горячие пирожки. И заплатив три копейки, требуют обслуживания на три рубля с мелочью.

Возмущает их буквально все: и что российские рубли не принимают, и что телевизор с маленькой диагональю (можно подумать, вы в бюджетный санаторий в Беларуси смотреть телевизор приехали!), и что на музыкальных вечерах какие-то не известные им артисты выступают, и что порции могли быть побольше, а процедуры подешевле.

Но что самое смешное, спросишь, может, они в первый раз тут — кто пять лет подряд ездит, кто семь… Говорю: может, лучше доплатить и слетать на европейские курорты? Отвечают, что нет, у нас «атмосфэра» ностальгическая.

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