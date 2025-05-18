Мединский опять сел в лужу Александр Невзоров

18.05.2025, 9:46

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Александр Невзоров

Пердимонокль, конечно, изумителен.

Нельзя сказать, что старый пердимонокль Мединский был как-то особенно гадок и сильно выделялся на общем фоне российской делегации.

Нет. Уровень мерзости всей бригады был примерно одинаков. Возможно, десяткам и сотням миллионов людей именно это и резануло особой безнадегой.

В России, похоже, никаких других организмов уже не осталось. Бесцветность глаз, безликость морд и абсолютно единообразная лексика слуг кремлевского пациента стала весьма неприятным открытием для впечатлительной публики.

Она узнала, что не только окопные алкаши, но и лица «респектабельные» прошли цикл трансмутаций и переродились в орков. Вероятно, они даже страшнее и садистичнее простых окопников.

Окажись Мединский, Галузин или Подобреевская в Буче — расстрелянных было бы в три раза больше.

Вероятно, дети и внуки «делегатов», если сохранили еще остатки разума —сейчас шерстят интернет, выясняя способы скоростной смены фамилии и возможности замести всякие родственные следы.

Что происходило? Строго говоря, ничего. Если не считать того, что воры, убийцы и расчленители публично поглумились над своей жертвой, известив её, что и дальше будут её насиловать, попутно отрезая куски её живого тела.

И это творилось не в руинах, вдалеке от глаз, не в грязных канавах, а на виду СМИ всего мира, во «дворце турецком».

Что стало понятно? Россия не прекратит войну и сломать маниакализм Путина не получится даже у 100 Трампов и 1000 Макронов. Также стало ясно, то, что эта война может быть закончена одной-единственной пулей в один-единственный лоб.

Сами по себе орки, хоть в «Брионях», хоть в ватниках ни на что не способны. Потеряв управляющий импульс из Кремля, они превратятся в растерянную, потерявшую ориентацию слизь и быстро высохнут до состояния шкурки.

Р.S.

Пердимонокль, конечно, изумителен. Есть дураки-любители. А есть и те, что сделали глупость своей профессией. К таким относится Мединский. Похваляясь способностью «вести войну 20 лет» он опять сел в лужу.

Северную Войну Россия вела в союзе с Пруссией, Саксонией, Данией, Калмыцким ханством, Речью Посполитой, Великобританией и еще множеством государств, курфюрств и княжеств.

По итогам Россия сдала Швеции Финляндию, заплатила репарации в размере трети своего годового бюджета, а сама радикально обнищала. Налоги повысились в 3-4 раза. А все ее «завоевания», по сути, были куплены у шведов за два миллиона «ефимков».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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