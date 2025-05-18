Сколько стоят белорусские продукты в России? 18.05.2025, 9:55

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Разница доходит до двукратной.

Сегодня наш шопинг-эксперимент — о продуктах. Мы собираем две корзины в онлайн-супермаркетах: одну — в российских, вторую — у нас. Хотим понять, кто и за что переплачивает: россияне — за наши товары или мы — за их. Спойлер: некоторые ценники удивили, пишет Onlíner.

В российских онлайн-супермаркетах легко найти продукцию крупных белорусских предприятий, например «Савушкин продукт», «Санта Бремор», «Коммунарка», «Серволюкс». Помимо крупных ритейлеров, нашими товарами торгуют специализированные магазины, весь ассортимент которых приехал из Беларуси — кроме еды там можно встретить колготки Conte, стиральный порошок «Мара» и крем для рук «Белита».

По ощущениям, белорусской молочки на российских онлайн-прилавках больше всего, хотя ассортимент не такой широкий, как у нас. С нее и начнем изучение цен. Для чистоты эксперимента мы сравнили ценники только в онлайн-магазинах этих двух стран, локации выставили столичные, цифры ниже актуальны на 17 мая 2025 года. Переводили российские рубли в белорусские по курсу Нацбанка на этот день — 3,7282 белорусского рубля за сотню российских.

Маленькая баночка брестской нежирной сметаны в Москве стоит чуть больше 2,60 руб., чтобы купить ее же в Минске, хватит 1,50 руб. — разница выходит чуть больше чем в полтора раза.

В этом же супермаркете нашлось белорусское молоко классической жирности 3,2% — в пересчете бутылка стоит почти 4,70 руб. В Минске точно такую же бутылку купить онлайн не получается — разобрали сразу в нескольких сетях. Когда она была в наличии в «Соседях», то стоила 2,31 руб., а за сумму с ценника ниже сейчас можно позволить себе уже полтора литра такого молока.

Пачка классического полутвердого сыра, который составит компанию хлебу за завтраком, в «Азбуке вкуса» подмигивает стикером «заманчивая цена». В пересчете это 7,40 руб. за 200 гр продукта. У нас он 4,80 руб.

Еще один сыр (и по совместительству важный ингредиент для тирамису) в «Ашане» тоже украшает скидочный стикер. Отрыва в ценниках точно хватит на жетончик в минское метро: там — примерно 10,80 руб. в пересчете, тут — 9,50.

Обнаружен продукт, который в России стоит более чем в два раза дороже, — слуцкое сливочное масло «Ясь Белоус» с 82,5%-й жирностью. Магазин, специализирующийся на белорусских продуктах, показывает ценник, эквивалентный 10,55 руб. У нас такую пачку можно найти за 4,81 руб.

Творог, который может превратиться хоть в сырники, хоть в запеканку, хоть в ЗОЖный ужин, в соседней стране можно купить за 4,50 руб. — такой ценник установлен в «Пятерочке». В Беларуси в продаже есть пачки на 20 гр больше, а по цене — почти в два раза дешевле: 2,27 руб.

Нашелся на российских онлайн-прилавках творожок, на нехватку которого белорусы недавно жаловались в Threads, — мягкий диетический «Савушкин» с 0,1% жирности. В «Ашане» можно купить баночку примерно за 1,60 в пересчете на белорусские рубли. В Минске же мы не нашли его ни в «E-доставке», ни в доставках супермаркетов Green, «Соседи» и «Гиппо».

На очереди курица: целую тушку от «Серволюкса» в Москве можно купить за 8,16 руб., а в Минске она может приехать доставкой за 6,65 руб. — правда, граммовка может оказаться меньше, магазин допускает фасовку в диапазоне от 1,4 до 2,4 килограмма.

Чтобы поужинать белорусскими пельменями в Москве, нужно заплатить 11,26 в пересчете на нашу валюту — такой ценник замечен в магазине локальных продуктов. У нас аналогичная пачка будет почти в два раза дешевле — 5,82 руб.

Теперь смотрим ценник на селедку — упаковка филе обойдется примерно в 8,80 бел. руб. в России, а у нас — в 5,20. Кстати, в прошлом году ее производитель рассказывал нам, что за границей сельди съедают больше, чем у нас в стране. Помимо России, такие синие пачки можно встретить в ОАЭ, Новой Зеландии, Канаде, Израиле, США, Турции и Сингапуре.

Переходим к сладкому и смотрим, за сколько в России можно купить белорусскую легенду в жестяной банке. Например, в «Ашане» за 5,33 руб. в пересчете. У нас такая же сгущенка обойдется почти в 4 руб. Разница — примерно 25%.

Неожиданно нашелся продукт, который в России дешевле, — трюфельный шоколад от «Коммунарки». У нас — 8,76 руб., а в «Пятерочке» — чуть больше 7 бел. руб. в эквиваленте.

Искали на российских онлайн-прилавках еще и нашу картошку: в «Пятерочке», «Ашане», «Вкусвилле» и интернет-магазине, специализирующемся на белорусских продуктах, нашлась только местная, египетская и из Азербайджана.

А если наоборот?

Меняем условия эксперимента и выбираем из продуктовой корзины пять популярных в Беларуси продуктов, которые производятся в России. Например, чипсы Lay's с классическим вкусом сметаны и зелени в Беларуси все равно дешевле: цена в 3,29 руб. за 70-граммовую пачку у нас и 3,72 в российском «Ашане».

Со спагетти Barilla ситуация меняется. В «Пятерочке» они подмигивают акционным ценником — пачка обойдется в 3,36 в пересчете на белорусские рубли. У нас такие же стоят примерно 4,70, правда, идут без акции.

Добавим к макаронам кетчуп: 6,35 руб. у нас за 320-граммовую пачку Heinz против 4,10 бел. руб. в российском «Ашане» — сбалансировать стоимость ужина таким образом не получается.

Проверим еще один популярный продукт, без которого сложно представить «Оливье» и крабовый салат. Из российского магазина берем цену майонеза без акции — 5 руб. в пересчете на нашу валюту. В доставке белорусского супермаркета чуть дороже — примерно 5,30 руб.

И напоследок посмотрим цену стейка из говядины от «Мираторг». Он тоже в России дешевле: примерно 22,75 в пересчете, а в Беларуси — 23,30 руб.

Еще одно наблюдение из мира продуктов: некоторые российские мимикрируют на прилавках под белорусские, причем легально, как собственные торговые марки белорусских ритейлеров. Например, у нас можно встретить конфеты «Анютины глазки» (марка принадлежит «Евроторгу»), сделанные на российской фабрике «Сладонеж». Или вот пример из торговой сети Green — весной на прилавках появился шоколад ее собственной торговой марки «Местное известное», а выпущен он в Ярославской области.

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