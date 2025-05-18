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Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

  • 18.05.2025, 10:04
Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

Стало известно, что еще войдет в пакет военной помощи.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber.

Об этом сообщило бельгийское издание TIJD.

Франкен отметил, что эта помощь в основном бельгийского производства.

«Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе», - отметил он.

Что войдет в пакет помощи от Бельгии:

около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;

5 беспилотных морских судов;

беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;

портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;

защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;

более 16 000 единиц оружия и пушек;

20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;

1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.

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