Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber
- 18.05.2025, 10:04
Стало известно, что еще войдет в пакет военной помощи.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber.
Об этом сообщило бельгийское издание TIJD.
Франкен отметил, что эта помощь в основном бельгийского производства.
«Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе», - отметил он.
Что войдет в пакет помощи от Бельгии:
около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;
5 беспилотных морских судов;
беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;
портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;
защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
более 16 000 единиц оружия и пушек;
20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;
1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.