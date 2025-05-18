Как ускорить метаболизм и улучшить настроение с самого утра
- 18.05.2025, 10:13
Достаточно ввести несколько разумных изменений в утреннем графике.
Существует пять вещей, которые нужно делать каждое утро для ускорения метаболизма и улучшения настроения. Так говорит сертифицированный тренер Джаррод Ноббе. Итак. Чтобы разогнать метаболизм и зарядиться энергией на весь день, следует обратить внимание на свою утреннюю рутину. .
Об этом сообщает Eat This, Not That со ссылкой на советы тренера Ноббе.
Он рассказал, что утро задает тон остальному дню. От того, как вы начинаете, зависит ваш уровень энергии, концентрация и настроение.
5 изменений утренней рутины для улучшения метаболизма
Выйдите утром на улицу
Выход на улицу на естественный свет на несколько минут утром помогает регулировать циркадный ритм, контролирующий сон, энергию и обмен веществ.
Дневной свет побуждает организм проснуться, повышает уровень серотонина, улучшает настроение и заставляет вас чувствовать себя более бдительными. Даже если вы не можете выйти на улицу, выпейте стакан воды или чая у окна.
Двигайтесь
Растяжка, йога или даже короткая прогулка ускоряют кровообращение и укрепляют мышцы. Любое движение утром также помогает уменьшить скованность, поддерживает здоровье суставов и может улучшить концентрацию на остаток дня. Если времени мало, попробуйте пятиминутную программу подвижности, чтобы начать свой день, чувствуя себя сильным и гибким.
Выпейте воды, а не кофе после сна
Начните день не с кофе, а с воды. Это помогает восстановить жидкость, потерянную за ночь, и ускорить пищеварение.
Стакан воды утром поддерживает увлажнение, ускоряет кровообращение и даже может улучшить здоровье кожи. Можно добавить лимон в стакан для лучшего вкуса.
Осознанное дыхание
Даже несколько глубоких вдохов могут изменить ваше утреннее мышление. Сосредоточенность на дыхании снимает стресс, успокаивает нервную систему и настраивает на положительный день.
Упражняйте дыхание — вдохните на четыре секунды, задержитесь на четыре, выдохните на четыре и задержитесь на четыре.
Создайте план действий в день
Начало дня с четким планом действий помогает сконцентрироваться и мотивироваться. Это может быть простая фраза, практика признательности или конкретная цель в день.
Записывая это или произнося вслух, вы улучшаете свое настроение и повышаете вероятность того, что все ваши планы разрешатся.