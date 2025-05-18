СМИ: Международная изоляция «добила» флот Путина 18.05.2025, 10:22

Стареющие корабли уменьшают стратегический потенциал Москвы.

Российский военно-морской флот в Средиземном море, опирающийся на базу в сирийском Тартусе, испытывает серьезный кризис. Старение кораблей, недостаток ресурсов из-за войны в Украине и международная изоляция делают флот уязвимым, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Большая часть флота построена в советское время, из-за чего часто происходят поломки, как пожар на российском разведывательном корабле «Кильдин» в 2025 году. Из-за войны ресурсы перенаправлены на украинское направление, в регионе отсутствуют подводные лодки — важный элемент стратегической мощи.

Обострение отношений с НАТО и ЕС затрудняет доступ к портам, а закрытие Турцией Босфора отрезало Средиземноморский флот от Черноморского. База в Тартусе потеряла значение из-за падения режима Асада и политической нестабильности в Сирии.

Ухудшение состояния российского Средиземноморского флота имеет несколько важных последствий:

Во-первых, это снижает влияние Москвы на Ближний Восток и Северную Африку. Морская мощь была ключевым фактором для вмешательства России в Сирии и Ливии. Возможности России влиять на события в регионе несколько уменьшаются.

Во-вторых, ослабление российского флота дает НАТО стратегическое преимущество. С меньшим количеством российских кораблей в регионе НАТО получает большую свободу маневра и может проводить операции с меньшим риском столкновения. Этот сдвиг может придать больше уверенности Западу в поддержке Украины и других региональных союзников.

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