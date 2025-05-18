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«В магазинах у картошки совсем не товарный вид»

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  • 18.05.2025, 10:31
  • 3,888
«В магазинах у картошки совсем не товарный вид»

Шокирующая ситуация с основным белорусским продуктом продолжается.

Журналисты «Салідарнасці» прошлись по магазинам Минска, чтобы посмотреть, изменилась ли ситуация с самым обсуждаемым овощем последних месяцев.

Недавно они уже делали такой обзор. И вот – снова. И снова приходится констатировать, что в магазинах у картошки совсем не товарный вид.

В основном продается мытый дорогой картофель по цене от 2,57 до 4,49 рублей за кило. Немытый дешевый картофель есть не везде.

Самый дешевый – очень мелкий и «сморщенный» – в «Короне» и «Соседях» за 1,43 рубля. В «Евроопте» и «Копеечке» цена на такой же картофель выше – 1,50 руб. Люди вынуждены подолгу стоять у ящиков с картошкой, чтобы выбрать хоть немного клубней, пригодных к пище. Мало кто покупает больше одного килограмма.

В отличие от привозных (в основном, из России, Узбекистана, Казахстана) капусты, огурцов, кабачков, моркови, импортного картофеля нами обнаружено не было.

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