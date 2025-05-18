«Сломали, порвали, разобрали»: в минском ТЦ выстроилась огромная очередь за едой 4 18.05.2025, 10:49

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Стало известно, что вызвало ажиотаж.

В соцсетях опубликовали видео с открытия ресторана «Юми» 16 мая в минском торговом центре «Червенский». Это не обычное такое заведение. Здесь посетители едят по принципу шведского стола: набирает кто сколько и чего захочет. Такое предложение вызвало ажиотаж среди минчан, пишет «Телеграф».

«В первый же день анлим [безлимитный. — прим. ред.] шведский стол китайских рецептов сломали, порвали, разорвали, подрали и разобрали. Это было предсказуемо, держитесь, «Юми», еще месяца два так страдать», — написал в посте Instagram блогер «Кокобай».

На опубликованном видео заметно много пустых лотков для еды, впрочем, какие-то еще были опустошены не полностью. «Как будто все поели, маловато», — сказал автор видео.

Как работает этот ресторан? За фиксированную стоимость посетитель берет любую еду (заведение азиатское, меню соответствующее) в любых количествах. То есть платит, по сути, за вход в ресторан. Расценки такие: с 11:00 до 16:00 — 35 рублей с человека за два часа, с 16:00 до 22:00 — 49 рублей, но уже на три часа. Детям-инвалидам и с ростом до 130 см пообещали скидку 50%.

«Откуда столько свободных людей в разгар рабочего дня?» — поинтересовался комментатор видео в Instagram.

«Думаю, завтра они не откроются, все продукты будут съедены», — предположила другая пользовательница.

Третья рассказала, что пришла в этот ресторан в 11:30. «На удивление, столы были свободные, но еды половины уже не было… Разве не должно быть так, что поднос опустел, его сразу заполняют?? Как-то неинтересно, прийти и за 35 руб. есть куриные котлетки и картошку фри… Еле урвала один вид суши. Капучино ждала минут 35… Я поняла, что это только интересно тем, кто может за раз съесть много, иначе не стоит того».

А вот видео из TikTok. «Пришел в китайский ресторан. Ничего нет уже, все съели, смотрите, все пустое», — поделился посетитель заведения и показал пустые лотки для еды.

«Так было уже через час после открытия», — написал один комментатор под видео. «Но кто-то же это все съел? Просто кому-то повезло больше», — отметила пользовательница. На других видео показали очереди перед входом в ресторан.

«Неправда, я была на открытии, люди быстро все забирают, но кухня старается, и наполняют каждые минут 20. Вы не правы», — поспорила комментаторша.

«Через некоторое время все будет нормально, сегодня все туда ломанулись», — считает другая.

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«Интересно, а кто проверяет, сколько ты сидишь (час, полтора, два)? Они что, возле тебя стоят с секундомером, сколько ты по времени сидишь. Мне часа хватит съесть на 200 р., а то и больше, наверное», — заявила еще одна комментаторша.

«Во многих странах много подобных заведений. В Беларуси – единицы. Отсюда и ажиотаж», — объяснил другой юзер.

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