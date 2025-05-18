Foreign Affairs: Европа переживает переломный момент в своей истории 1 18.05.2025, 10:58

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Настоящий прорыв возможен только через интеграцию и быструю реакцию на вызовы.

Под натиском российской агрессии и антилибертарной политики администрации Трампа континент вынужден перестраивать свои политические и военные основы, чтобы не просто выжить, а выйти из кризиса еще сильнее, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

«Европа должна перестать надеяться на поддержку США и взять свою судьбу в собственные руки», — пишут старшие научные сотрудники Фонда Карнеги София Беш и Ричард Янгс.

Европейские государства уже начали делать решительные шаги: резкое увеличение оборонных бюджетов, создание единого рынка военной продукции и формирование более гибких альянсов вместо громоздких бюрократических структур.

Германия, к примеру, объявила о масштабных инвестициях — «мы должны добиться независимости от США», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Главный вызов — это политическая сплоченность. Европейские институты пока не готовы к глубоким реформам. Сложные бюрократические процедуры и разногласия между странами мешают решительным действиям. Вместо этого появляются «коалиции решительных» — временные союзы стран для решения узкоспециализированных задач.

«Текущие попытки решения проблем — лишь временные заплатки», — предупреждают аналитики. «Нам необходима новая система — гибкая и демократичная, позволяющая странам объединяться и взаимодействовать в тех направлениях, где они действительно готовы к сотрудничеству, без ожидания всеобщего консенсуса».

В то время как НАТО все еще опирается на поддержку США, Европа понимает, что будущая безопасность зависит от собственной инициативы. Общая оборона должна базироваться на единой политической воле и ценностях, что становится все сложнее из-за действий некоторых стран, таких как Венгрия, блокирующих сотрудничество.

Предложение экспертов — сформировать многослойную структуру сотрудничества, где разные группы государств объединяются для совместных проектов по безопасности, климату и экономике. Такая модель позволит избежать тупиков, расширить возможности и сохранить либеральные ценности.

«Настоящий прорыв возможен только через интеграцию, но интеграцию нового типа — гибкую, адаптивную, способную быстро реагировать на вызовы», — резюмируют эксперты.

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