Йеменские хуситы атаковали баллистикой Израиль
- 18.05.2025, 11:07
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Появились первые данные о последствиях.
Йеменские хуситы в ночь на 18 мая снова атаковали Израиль. Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из Йемена, в центре страны была объявлена тревога.
Об этом ночью предупредили в Армии обороны Израиля. ПВО удалось сбить вражескую цель, обошлось без жертв и разрушений.
«Армия обороны Израиля обнаружила запуск ракеты из Йемена в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны ВВС Израиля работают над перехватом угрозы. Общественность просят придерживаться оборонительных указаний Командования тыла», – говорилось в сообщении военных, обнародованном в 01:57 ночи 18 мая.
Уже вскоре в The Times of Israel обнародовали больше подробностей об атаке.
Израиль хуситы атаковали баллистической ракетой. Однако она была успешно перехвачена израильской противовоздушной обороной.
«Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате нападения нет», – отмечает издание.
Тревога из-за пуска ракеты была объявлена в центральной части Израиля. Еще до срабатывания сирен жителей районов, находившихся под угрозой, предупредили об атаке с помощью оповещений на телефон.
«С 18 марта, когда Армия обороны Израиля возобновила наступление против ХАМАС в секторе Газа, хуситы в Йемене запустили 35 баллистических ракет и не менее 10 беспилотников по Израилю. Часть ракет не достигли целей», – добавили в The Times of Israel.