В Румынии проходит решающий тур президентских выборов 18.05.2025, 11:16

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Проевропеец против трамписта.

В Румынии проходит второй тур президентских выборов — их уже называют поворотным моментом в истории страны. Лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, известный своими националистическими взглядами и симпатией к Дональду Трампу, соперничает за пост президента с действующим мэром Бухареста, центристом Никушором Даном. Это уже вторая попытка избрать президента: Конституционный суд отменил итоги предыдущих выборов, на которых в первом туре лидировал ультранационалист Кэлин Джорджеску, которого заподозрили в связях с Москвой, пишет Би-би-си.

Футбольный фанат и трампист

Первый тур с заметным перевесом выиграл 38-летний Джордже Симион, набрав почти 41% голосов.

Симион одержал победу в 36 из 47 избирательных округов Румынии, проиграв в основном только в больших городах: наиболее чувствительное поражение он потерпел в Бухаресте — городе с высоким уровнем образования и сильными проевропейскими настроениями. Зато на стороне кандидата оказались избиратели из сельской местности и те, кто разочаровался в румынском истеблишменте.

Имидж Симиона — прямолинейного, резкого и далекого от политического официоза — оказался востребованным среди избирателей, которые отвергают политический истеблишмент и воспринимают «Альянс за объединение румын» (AUR) как альтернативу устоявшейся системе.

В центре кампании Симиона — лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана Дональда Трампа. «Мы — трампистская партия, которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и надежным союзником Соединенных Штатов», — говорил кандидат в президенты.

В прошлом Симион был футбольным хулиганом. Он сопровождал команду на выездах, вступал в потасовки с фанатами других клубов и принимал участие в акциях националистов.

Уже тогда Симион прославился акциями, в которых призывал к объединению Румынии и Молдовы, а также заявлял о «правах» румын на юго-западные территории Украины. В 2015 году его выдворили из Молдовы, обвинив в подрыве национальной безопасности. Персоной нон-грата Симион объявлен и в Украине.

Джордже Симион публично осуждает агрессию России против Украины и называет Владимира Путина военным преступником, при этом выступает против поставок оружия Украине. Бывший футбольный фанат также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

«Симион — очень молодой политик. Но в мыслях и в сердце он уже зрелый, а главное — он болеет за людей. Нам нужен кто-то, кто будет заботиться о людях, а не о своем кармане», — сказала Би-би-си избирательница Лучика из Бухареста. Она добавила, что последние несколько лет ей приходилось работать шесть дней в неделю — только так ей удавалось хоть как-то справляться с постоянным с ростом цен.

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Доктор наук и прагматик

Основной оппонент Симиона — мэр Бухареста Никушор Дан. 55-летний политик, математик по образованию, стал известен благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки. Еще в 2006 году он основал гражданскую ассоциацию «Спасем Бухарест», которая через суды добивалась отмены незаконных девелоперских проектов.

Позже Дан стал одним из основателей партии «Союз спасения Румынии» (USR), а в 2020 году был избран мэром столицы как независимый кандидат. На публике Дан ведет себя сдержанно, в дискуссиях избегает популизма — и это подчеркивает контраст между ним и Симионом.

Политическая программа Дана кардинально отличается от идей оппонента: он выступает за экономические реформы, сокращение дефицита бюджета и укрепление связей Румынии с Евросоюзом.

В отличие от оппонента, Дан дистанцируется от националистической риторики и старается избегать резких заявлений. Будучи доктором математических наук, он привык говорить языком цифр, а не лозунгов и уличной мобилизации. Такая риторика хорошо воспринимается в университетской аудитории, но плохо работает в условиях политической поляризации. Даже сторонники Дана признаются, что его основная слабость — в недостатке харизмы и неумении «зажигать» толпу.

Его основной электорат — жители крупных городов, представители образованных слоев общества и те, кто связывает будущее Румынии с европейской интеграцией. Дан апеллирует к избирателю, уставшему от политической истерики и стремящемуся к устойчивости, внятной экономике и правовому государству.

«Я очень обеспокоен ростом популярности экстремистских и популистских идей в Европе. И я переживаю за исход этих выборов, — говорит 24-летний Влад. Он вырос в Бухаресте, а высшее образование получил в Англии. — Я надеюсь, что мы все же не пойдем по пути радикализации. Нам нужно укреплять экономику, укреплять связи с Европой, а не отгораживаться от мира».

Несмотря на почти два десятилетия интеграции в ЕС, экономика Румынии остается уязвимой. По итогам 2024 года дефицит государственного бюджета составил 8,65% ВВП — это самый высокий показатель в Евросоюзе. Среди основных причин — слабая налоговая база, масштабная теневая экономика и перегруженность социальными обязательствами. В Румыния одна из самых низких налоговых нагрузок в Европейском союзе — в 2023 году налоговые поступления составляли около 27% ВВП страны, что значительно ниже среднего показателя по ЕС, равного 40% .

В начале 2025 года правительство повысило налоги, сократило налоговые льготы и отложило пересмотр пенсий в попытке сократить дефицит бюджета.

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Экс-кандидат больше не на коне

Несмотря на то, что во втором туре — только два политика, необходимо упомянуть и еще об одном человеке. Формально Кэлин Джорджеску не участвует в голосовании, но его фигура постоянно обсуждается в связи с этими выборами.

Еще год назад Джорджеску был почти неизвестен широкой публике. Соцопросы давали ему всего 3−5% поддержки — в основном в среде радикальных националистов. Он положительно высказывался о фашистских и националистических лидерах Румынии прошлого века, отрицал пандемию коронавируса и заявлял, что не верит в высадку американцев на Луну.

В начале предвыборной гонки Джорджеску, формально независимый кандидат, которого поддержала ультранационалистическая AUR, объявил, что располагает нулевым бюджетом, у него не было своего штаба, и его команда не проводила традиционную агитацию. Многие не воспринимали его всерьез. Однако к осени 2024 года его популярность резко возросла благодаря TikTok.

Его видео, в которых он появлялся верхом на лошади в традиционной румынской одежде или занимался дзюдо, стали вирусными за несколько недель до выборов.

В первом туре выборов Джорджеску набрал 23% голосов. Но результаты голосования были отменены решением Конституционного суда Румынии 6 декабря, всего за 48 часов до начала второго тура. Власти страны заявили, что неожиданная победа Джорджеску стала результатом гибридной спецоперации.

Поиски российского следа

Власти Румынии утверждают, что располагают разведданными, свидетельствующими о вмешательстве иностранных государств, в первую очередь России, в ход отмененных президентских выборов. Вскоре после первого тура независимый аналитический центр Expert Forum опубликовал отчет, в котором резкий рост популярности Кэлина Джорджеску в TikTok охарактеризован как «внезапный и искусственно созданный».

Согласно утверждениям румынской разведки, «внешняя сила» использовала алгоритмы TikTok тремя способами.

Во-первых, более сотни блогеров размещали оплаченный контент, продвигающий идеи Джорджеску, не называя его напрямую. Во-вторых, в преддверии выборов были созданы тысячи анонимных аккаунтов, массово публиковавших комментарии в поддержку кандидата, что способствовало распространению нужных видео.

В-третьих, румынский программист Богдан Пещир, предположительно, потратил более 380 тысяч долларов на содействие кампании Джорджеску. Пещир, которого СМИ прозвали «королем TikTok», тратил крупные суммы на то, чтобы дарить влиятельным блогерам виртуальные подарки — токены, которые имеют реальную денежную стоимость. Эти подарки создавали у блогеров мотивацию продолжать выпускать контент, под которым затем массово появлялись комментарии в поддержку Джорджеску.

В марте 2025 года Пещир был арестован. Прокуратура заявила, что он платил блогерам, «чтобы побудить их с помощью TikTok-подарков голосовать за определенного кандидата». Адвокаты блогера настаивают, что ни один из подарков не был связан с избирательной агитацией.

Би-би-си поговорила с Лучианом Элги, музыкантом и инфлюенсером, который признал, что Пещир заплатил ему тысячи долларов в виде подарков TikTok. Но Элги настаивает, что его контент не касался выборов, а был посвящен музыке. Перепроверить эту информацию сейчас невозможно: видео в аккаунте Элги, а также ролики других инфлюенсеров, которым платил аккаунт Пещира, были удалены.

Элли убежден, что меценат просто хотел поддержать его музыкальную карьеру. При этом блогер признает, что под каждым оплаченным видео внезапно появлялась волна комментариев в поддержку Джорджеску.

Прокуратура Румынии позже предъявила самому Джорджеску шесть обвинений, включая подстрекательство к действиям против конституционного строя и поддержку фашистской организации. Его также подозревают в создании антисемитской структуры и распространении ложной информации. В феврале Джорджеску был задержан для допроса и позже освобожден.

Сам он отрицает связи с Россией и утверждает, что не является сторонником Владимира Путина. Хотя в 2018 году Джорджеску называл Путина «лидером и патриотом своей страны», в последние годы он избегал подобных высказываний.

Несмотря на заявления о вмешательстве в выборы, власти пока не представили конкретных доказательств в пользу версии о скоординированной кампании извне. Это вызвало критику — особенно после того, как избирательная комиссия не допустила Джорджеску к повторному голосованию, объяснив решение тем, что он «не соответствует требованию соблюдения закона» и «не выполняет обязанность защищать демократию».

Запрет на участие Джорджеску спровоцировал массовые протесты в Бухаресте. Несколько тысяч его сторонников собрались у здания ЦИК, били витрины в соседних заведениях и переворачивали машины.

После исключения Джорджеску из гонки радикально настроенные избиратели сплотились вокруг другого правого кандидата — Джордже Симиона. Тот пообещал, что в случае победы назначит Джорджеску премьер-министром.

Помощь Украине или счет за Patriot

Результатов этих выборов с заметным напряжением ждут сразу в нескольких столицах — в Киеве, Кишиневе, Брюсселе и Москве.

Румыния играет ключевую роль в поддержке Украины: страна стала крупнейшим альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна через порт Констанца после начала полномасштабной войны. Румынский флот участвует в разминировании черноморских вод, обеспечивая безопасность судоходства, а американские системы противоракетной обороны, размещенные в Румынии, и три крупные авиабазы НАТО задействованы в охране воздушного пространства вдоль границ Украины, Молдовы и над Черным морем.

В стране также действует Европейский центр подготовки пилотов F-16 — там проходят обучение украинские военные.

«Забудьте о какой-либо помощи Украине, если президентом станет Симион, — предупреждал накануне выборов Джордж Скутару, эксперт по безопасности из Центра новой стратегии в Бухаресте. — Как глава Совета национальной безопасности президент может наложить вето на любое решение и оказывает сильное влияние на политику безопасности».

Во время предвыборной кампании Джордже Симион апеллировал к общественному недовольству расходами на поддержку украинских беженцев. «Я люблю свою страну и считаю, что румынские студенты, румынские фермеры, румынские пенсионеры должны иметь приоритет», — заявил он на дебатах.

Кроме того, Симион требует от Украины компенсации за уже оказанную помощь — включая поставку американской системы ПВО Patriot. По его словам, компенсация может быть предоставлена в виде зерна или, к примеру, контракта на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Симион позиционирует себя как сторонник нейтралитета в войне и выступает против поставок оружия Киеву. Он подчеркивает, что его внешнеполитическая линия будет соответствовать курсу администрации Дональда Трампа.

Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, занимает четкую проукраинскую позицию. Он неоднократно заявлял, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине: по его словам, победа Киева в войне соответствует интересам всего региона.

В интервью Euronews Дан заявил: «Я хотел бы, чтобы Украина вошла в Европейский союз, так же как и Республика Молдова».

Гонка «ноздря в ноздрю»

Последние опросы общественного мнения показывают минимальный разрыв между кандидатами. Согласно исследованию, проведенному с 13 по 15 мая 2025 года по заказу румынского издания HotNews.ro, Никушор Дан может получить 48,7% голосов, а Джордже Симион — 47,8%. Разрыв находится в пределах статистической погрешности, и исход голосования остается непредсказуемым.

Ключевую роль на этот раз может сыграть румынская диаспора. Около миллиона граждан Румынии постоянно проживают за границей и сохраняют право участвовать в выборах. В первом туре 60,79% голосов диаспоры достались Симиону, в то время как Дан получил 25,61%.

Диаспора составляет относительно небольшую часть электората — около 6% от всех проголосовавших, — но отличается высокой политической активностью и заметной тягой к правым идеям. Многие румыны, уехавшие из страны, винят в своей эмиграции коррумпированный истеблишмент, поэтому националистическая риторика о «сильной Румынии» находит у них эмоциональный отклик.

Но во втором туре голоса могут распределиться по-другому, считают эксперты.

«Явка станет ключевым фактором во втором туре», — говорит доцент факультета политических наук Бухарестского университета Клаудиу Туфиш. Он поясняет, что традиционно в Румынии явка во втором туре всегда превышает показатели первого раунда.

По закону, голосование за рубежом длится дольше, чем внутри страны, и в ряде стран с большой румынской диаспорой уже несколько дней как можно оставить свой голос за кандидата. По данным избиркома, к 16.00 пятницы проголосовали уже 158 тысяч граждан — это почти вдвое превышает уровень активности на том же этапе первого тура.

Результат голосования во многом будем зависеть от того, кто из кандидатов сможет лучше мобилизовать своих сторонников прийти на избирательные участки. А также от того, кто сможет в последний момент склонить на свою сторону колеблющихся избирателей. Опросы показывают, что таковых в этот раз всего около 2%. Но именно это число голосов и может стать решающим для одной из сторон.

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