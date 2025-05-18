В белорусскх магазинах серьезно изменятся правила оформления рассрочки

В белорусскх магазинах серьезно изменятся правила оформления рассрочки1
- 18.05.2025, 11:25
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Что случилось?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обратило внимание ряда известных продавцов на необходимость оперативно изменить справочную информацию на сайтах и в рекламе, пишет Tochka.by.
Так, несколько крупных компаний уже получили предупреждения. Это ООО «Триовист» (21 vek), ЗАО «Патио» («5 элемент»), ООО «Электросервис и Ко» («Электросила»), ООО «7745 Большой магазин», ООО «ОМА».
Названные магазины запутывают людей, которые по разным причинам не могут купить товар одним платежом.
И все же: рассрочка или кредит?
В МАРТ считают, что информация на сайтах магазинов и в рекламе, в том числе в наружной, о продаже товаров в рассрочку считается ненадлежащей.
Покупатели часто заключают кредитный договор с банком, а сам магазин при этом не дает возможности разделения оплаты. То есть появляется третий персонаж – банк.
«Потребителям предлагается обращаться в банки и иные финансовые организации, то есть покупателям фактически предлагается заключать самостоятельные кредитные договоры под минимальные проценты, например 0,0001%», – пояснили в контрольном ведомстве.
Таким образом, у граждан лишь создается иллюзия покупки товаров в рассрочку, хотя на самом деле они оформляют кредиты.
В ведомстве также напомнили, что в случае нарушения покупателем условий кредитного договора в его отношении могут быть применены существенные меры ответственности.
А еще заключение таких договоров влияет на кредитную историю гражданина.