После Стамбула 4 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

18.05.2025, 11:34

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В поведении Трампа есть «плохой» сигнал для России.

Ход российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая предопределил Дональд Трамп. Накануне, 15 мая, он дал Путину прямой сигнал, что можно безнаказанно наглеть.

Перед этим президент США три дня рассказывал, что готов прилететь в Стамбул, чтобы помочь России и Украине договориться, если Путин прилетит туда на переговоры с Владимиром Зеленским. Однако Путин прилететь отказался, чем проявил неуважение к Трампу (который 13-15 мая совершал турне по Аравийскому полуострову, совсем недалеко от Турции).

Это свое отношение хозяин Кремля подчеркнул, когда в ночь на 15 мая направил в Стамбул делегацию низкого уровня: ее возглавил помощник Путина Мединский, в составе делегации не оказалось никого уровня выше замминистра. Путин четко знал, что 15-16 мая Турцию посетит госсекретарь США Марко Рубио, об этом было официально объявлено еще 11 мая. Если бы Путин назначил главой своей делегации министра иностранных дел Лаврова, то был бы возможен трехсторонний саммит Россия — США — Украина на уровне глав дипломатических ведомств. Но Путин демонстративно придержал своего коня, то бишь Лаврова, и оскорбленный Рубио вообще отказался встречаться с российской делегацией.

Казалось бы, Трамп должен был возмутиться. Как минимум, он должен был пригрозить Кремлю наказанием, если в Стамбуле россияне откажутся от 30-дневного прекращения огня, которого Трамп добивается уже более двух месяцев — с 11 марта.

Однако 15 мая Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета Air Force One, специально, подчеркнуто продемонстрировал невозмутимость. Когда его спросили, не разочарован ли он составом российской делегации, он благодушно ответил: «Я ни в чем не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите о какой-то делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял». То есть контракты на $4 трлн, которые он заключил в Саудовской Аравии и Катаре, для него значат намного больше, чем украинцы, которые продолжают гибнуть от российской агрессии. А переговоры в Стамбуле, на которые украинская делегация прибыла по его, Трампа, настоянию, для него, оказывается, уже не важны, потому что там все равно ничего не решат.

"Послушайте, ничего не сдвинется с мертвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдет до нашей личной встречи. А встречаться придется — потому что слишком много людей погибает», — Трамп вспомнил, что нужно изображать скорбь.

То есть он накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле публично освободил Путина от ответственности за отказ от прекращения огня, как и за то, что переговоры 16 мая тоже не приведут к перемирию. И он дал Путину карт-бланш на войну до тех пор, пока они не встретятся лично вдвоем.

Поощрение к наглости

Похоже, Кремль воспринял сигнал от Трампа как руководство к действию. Российская делегация на переговорах предъявила украинской стороне заведомо невыполнимые условия прекращения огня. По информации журналиста The Economist Оливера Кэррола, россияне требовали вывода украинских войск со всей территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, в случае несогласия угрожали Украине захватом Харьковской и Сумской областей и заявили, что Россия «готова сражаться вечно». Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал такую же версию: Мединский заявил, что сначала россияне хотели только Крым, Донецк и Луганск, сейчас хотят также Запорожье и Херсон, а потом добавил: «В следующий раз будем говорить уже о Харьковской и Сумской областях».

Ясное дело, этот ультиматум адресован не только Киеву, но и Вашингтону. С точки зрения будущих переговоров с Белым домом Кремль ведет себя логично: выставляет максималистский список, чтобы потом отказ от некоторых пунктов продавать как «широчайший жест доброй воли» в адрес Киева и добиваться от Трампа с Зеленским согласия на все остальные требования. Кстати, в этом списке наверняка не только территориальные претензии, а и стандартный набор Кремля еще со времен Стамбула-1 три года назад: отказ от курса в НАТО, нейтральный статус, демилитаризация, русский язык, РПЦ и т.д.

Выглядит так, что Трамп словно поощряет Путина наглеть. Белый дом фактически отказался от своей позиции «сначала прекращение огня без предварительных условий, затем переговоры», и согласился с позицией Кремля: «сначала переговоры без предварительных условий, и только затем, по результатам переговоров, прекращение огня». 16 мая состоялся первый раунд, за ним как уже объявлено, будут новые встречи российской и украинской делегаций. Параллельно Вашингтон и Москва будут готовить встречу Трампа и Путина, в случае успеха которой можно ждать переговоров Путина и Зеленского. Все это время россияне будут стараться наступать на фронте, а Белый дом, скорее всего, воздержится от каких-либо «решительных мер» против России, да и от Европы потребует того же.

Пресс-секретарь Путина Песков уже рассказал, что его шеф встретится с Трампом нескоро: «Встреча на высшем уровне должна быть тщательно подготовлена и результативна, ведь ей всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка». Кремль точно не будет спешить. Ему нравится, чтобы Белый дом был в роли просящего. А Трамп уже оказался в этой роли, так как эта встреча нужна именно ему. «Я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее, — заявил он в ОАЭ 16 мая. — Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать».

В тот же день там же, в столице ОАЭ Абу-Даби, он дал интервью ведущему «Специального репортажа» Fox News Брету Байеру. «Путин теперь является препятствием к миру?» — спросил журналист. «Э-э, слушайте. У меня была очень жесткая встреча с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он сказал, и он не облегчал ситуацию. И я всегда говорил, что у него нет козырей, и у него действительно нет козырей», — ответил Трамп. То есть он еще раз показал всем, кто сомневался на тот счет: он может требовать только от Киева, а от Москвы — не способен.

Впрочем, он опять напомнил, что у него есть опция в виде наказания России. «У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения», – сказал он и подчеркнул, что в противном случае готов наложить санкции на тех, кто покупает российскую нефть, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. «Я использую это, если потребуется. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию».

Впрочем, цена этих его угроз невысока. Как и вообще цена его слов. Уместно напомнить, что в ночь на 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение об украинских недрах, после чего Бессент заявил Fox Business, что Зеленский получил от Трампа не просто соглашение о полезных ископаемых, а настоящий «роял-флеш» в мирных переговорах с Путиным. «Вы помните, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: у вас нет козырей? Ну, теперь президент Трамп раздал ему роял-флеш», — заявил Бессент. И вот 16 мая Трамп опроверг своего министра, заявив, что у Зеленского по-прежнему «нет козырей».

Куда повернет Трамп

47-й президент США постоянно выпячивает свое тщеславие. Это его базовое чувство, основной инстинкт. Миротворчество само по себе его совершенно не интересует, он лишен какой-либо эмпатии к украинцам, но ему хочется славы величайшего миротворца в истории. Именно поэтому он равнодушен к переговорам в Стамбуле, он даже рад их безрезультатности, поскольку они прошли без его участия. Вероятно, он рассчитывает, что его звездным часом станет встреча с Путиным. Но для этого необходима одна маленькая деталь: чтобы Путин подыграл ему и по итогам той встречи согласился на полное прекращение огня.

Проблема в том, что это маловероятно. И Трамп, наверное, об этом догадывается. Тот же Рубио должен был бы ему об этом сказать. Поэтому в Вашингтоне должны готовить какие-то запасные пути.

Один путь — это наказание России. Этот путь готовят и госсекретарь Рубио, и сенатор Грэм. С их точки зрения, каждый раз, когда Путин наглеет, когда он выдвигает США и Украине невыполнимые требования и выставляет Трампа на посмешище, это дополнительное весомое доказательство того, что нужно жестко его наказать. Если встреча Трампа и Путина сорвется или окажется безрезультатной, это станет последним, окончательным доказательством. Но Трамп этого пути попросту боится. И с каждой неделей это все более очевидно.

У него есть другой, любимый путь: сделать виноватой во всем Украину. Она виновата в его глазах уже тем, что оказала сопротивление Путину. По мнению Трампа, Украине просто случайно повезло в первые дни войны, а Путину — не повезло. «Не забывайте, все должно было закончиться через неделю. Если бы он не увяз в грязи с этими танками, они были бы в Киеве через пять часов», — пояснил Трамп Брету Байеру и всем зрителям Fox News. Наверное, именно такое пояснение он услышал от Путина в одном из телефонных разговоров.

В связи с этим можно вспомнить заявление Трампа в интервью телеканалу ABC News 29 апреля. Тогда он сформулировал, какой уступки от Путина ждет. «Я считаю, что Путин хотел заполучить всю Украину, как только он вошел», — сказал он и затем повторил: «Итак, Путин вошел. Я думаю, Путин хотел всю Украину. Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он бы получил всю Украину. Я думаю, он бы захватил всю Украину». И он признался, что ретранслирует то, что сказал ему Путин: «Он сказал: «Ух ты, это мой шанс», потому что это всегда было зеницей его ока. Я говорил с ним. Украина была зеницей его ока. Я думаю, он хотел всю страну». Трамп анонсировал, что только из уважения к нему Путин откажется от своих планов: «Я думаю, что он уважает меня. И я верю, что из-за меня он не захватит всю — но его решение, его выбор был бы захватить всю Украину».

Позже в других интервью Трамп тоже заявлял, что уступкой Путина будет отказ от планов захватить всю Украину. То есть он уже три недели готовит к этому общественное мнение в США. Он собрался украсть подвиг Вооруженных сил Украины и украинского народа: оказывается, то, что Путин не захватил всю Украину, это подвиг не украинцев, а Трампа, которого уважает Путин.

В таком случае у Трампа с Путиным общий план на ближайшие недели и месяцы: чтобы Украина ослабела и осенью согласилась на то, на что еще не согласна сейчас.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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