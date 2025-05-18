WSJ: Украина производит больше оружия, чем когда-либо 1 18.05.2025, 11:52

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Но помощь союзников все равно необходима.

На третий год войны собственная оборонная промышленность Украины производит больше оружия, чем когда-либо. Однако помощь союзников все равно остается критически необходимой в противостоянии России, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, если на момент вторжения России у Украины был всего один прототип гаубицы «Богдана» отечественного производства, то уже в прошлом году Киев заявил, что производит больше артиллерийских орудий, чем все страны НАТО вместе взятые.

«Стоимость оружия, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов за три года войны, даже при том, что Россия обстреливает ракетами ее заводы», - подчеркивается в статье.

Как указывает WSJ, в условиях неопределенности поддержки со стороны США оборонная промышленность Украины становится ключевой для способности страны поддерживать борьбу с Россией или гарантировать свой суверенитет в случае заключения мирного соглашения:

«Чем больше собственного оружия сможет производить Украина, тем менее уязвимой она будет перед капризами международной политики или изменениями в международных цепочках поставок. Страна также рассматривает свою оборонную промышленность как послевоенную статью доходов для своей пострадавшей экономики и способ дальнейшей интеграции в Запад, став одним из его поставщиков».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что более 40 % оружия, используемого на линии фронта с Россией, сейчас производится в Украине. А в отношении беспилотников, беспилотных наземных систем и средств РЭБ, этот показатель приближается к 100%. Украинские производители также выпускают все большее количество традиционного оружия - артиллерийских систем, бронетехники, мин и боеприпасов всех калибров.

«В западных странах существует большая конкуренция за лучших выпускников факультетов компьютерных наук или ИТ-специалистов. В Украине же большая часть лучших талантов ушла в оборонку», - говорит Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Без помощи союзников не обойтись

Но даже такой активной трансформации отечественного арсенала будет недостаточно для того, чтобы Украина смогла в одиночку противостоять России, отмечает WSJ:

«Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Она не может произвести достаточного количества боеприпасов, чтобы поддерживать огонь своих орудий, или перехватчиков ПВО, необходимых для защиты от российских ракет».

И хотя производство оружия процветает, однако бюджет Украины находится на грани. Как заявил советник Зеленского и бывший министр стратегических отраслей Александр Камышин, в этом году правительство сможет закупить лишь менее половины того, что могут произвести оборонщики.

«Больно, когда ты не можешь производить и тебе нечем воевать. Вдвойне больнее, когда ты можешь производить, но не можешь финансировать закупки», - сказал он.

Чтобы задействовать свободные мощности, правительства некоторых западных стран финансируют закупки оружия у украинских оборонных компаний по так называемой датской модели, когда вместо того, чтобы поставлять Киеву западное оружие, они выделяют средства на закупку вооружений у украинских оборонных производителей. При этом война в Украине стала испытательным полигоном для целого ряда вооружений и дала странам НАТО ценные уроки того, как они проявляют себя в бою, отмечает WSJ.

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