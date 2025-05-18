Корабль ВМС Мексики протаранил Бруклинский мост в Нью-Йорке: новые факты 3 18.05.2025, 12:01

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Восстановлена полная картина инцидента.

Вечером, 17 мая, корабль Военно-морских сил Мексики «Куаутемок» протаранил Бруклинский мост в Нью-Йорке. В результате инцидента два человека погибли, пострадали около 20 человек.

Об этом сообщают New York Post и Bloomberg. Известно, что учебный корабль находился в Нью-Йорке в рамках своего ежегодного кругосветного турне и должен был посетить 22 порта в 15 странах.

Экипаж судна, насчитывающий 277 человек, преимущественно курсантов, вероятно, потерял мощность во время выхода из Нью-Йорка в направлении Исландии. По словам мэра Эрика Адамса и согласно видеозаписям аварии, течение отнесло его на дорожное покрытие моста.

Как отметил Адамс, в результате столкновения, 19 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. В пожарной службе сообщили о 17 раненых, четверо из которых в критическом состоянии.

На видео с места происшествия видно, как высокая мачта врезалась в настил моста и обвалилась вниз. После этого, за ней упали и другие мачты. Напуганные зрители, стоявшие в Бруклинском парке под мостом, бросились бежать с места происшествия, когда судно двигалось в сторону зеленой зоны.

«Лодка подплывала под мост, а на крыше лодки были моряки, паруса ударились о мост, а потом люди начали падать с парусов», – рассказал один из свидетелей ужасной аварии.

Движение транспорта на Бруклинском мосту в обоих направлениях было временно приостановлено, после чего его снова открыли. По словам комиссара Иданиса Родригеса, Департамент транспорта не обнаружил значительных повреждений моста.

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