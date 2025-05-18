К проблемам с картофелем и луком в Беларуси добавились трудности с еще одним популярным продуктом 2 18.05.2025, 12:10

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Он входит в традиционный «борщевой» набор.

В Федерации профсоюзов рассказали, на нехватку каких товаров в магазинах жалуются белорусы. «Среди основных тем — вопросы по качеству и наличию некоторых составляющих так называемого «борщевого» набора — картофеля, капусты, лука», — уточняют профсоюзы. «Зеркало» посмотрело, какая ситуация с белокочанной капустой в службах доставки — есть ли в наличии и что с ценами.

В Федерации профсоюзов сообщили, что за апрель получили больше 60 обращений от потребителей из разных регионов. Люди в основном просили улучшить работу отдельных торговых объектов. Также были вопросы по качеству и наличию некоторых составляющих «борщевого» набора — картофеля, капусты, лука. «Отдельные обращения касались реализации товаров с истекшим сроком годности», — уточняют в федерации.

Как сообщается, в некоторых случаях после таких жалоб продукцию снимали с продажи. «Информация о таких случаях также передавалась в центры гигиены и эпидемиологии, — отмечают официальные профсоюзы. — По вопросу недостаточного ассортимента овощей «борщевого» набора профсоюзы информируют и работают с ответственными госорганами для принятия необходимых решений».

Что в магазинах с этим товаром?

О проблемах с белокочанной капустой белорусы ранее сообщали не так активно, как о картошке или луке.

К примеру, в «Е-доставке» сейчас есть в наличии только ранняя бе­ло­ко­чан­ная капуста из Казахстана, ее цена — 2,78 рубля за килограмм. В доставке Green — тоже только ранняя импортная (страна не указана), ее стоимость — 4,29 рубля за кило. В магазинах «Перекресток» также был в продаже этот товар из Узбекистана, цена на него доходила до 4,16 рубля за килограмм (но сейчас нет в наличии).

Напомним, беларусы вот уже несколько месяцев жалуются на качество этого продукта в магазинах и его цены. Начались проблемы в феврале (хотя чиновники утверждают обратное). Минсельхозпрод и МАРТ настаивают, что в магазинах картофель есть и «беспокоиться о качестве продукта не стоит». Однако в своих кабинетах проблему обсуждают на самом высоком уровне. Между тем беларусы стали жаловаться на качество и стоимость картофеля в TikTok.

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