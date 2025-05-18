«Сын сам подошел ко мне и сказал: дальше я намерен учиться в Польше» 18.05.2025, 12:28

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Как дети белорусских айтишников поступают в колледжи в Европе и сколько это стоит.

Журналисты devby.io поговорили с белорусскими айтишниками, дети которых выбрали учиться в Европе и уехали после 9-го класса за средним специальным образованием.

Евгений, фронтенд-разработчик: «Мой сын сам подошел ко мне и сказал: дальше я намерен учиться в Польше»

– Мой сын сам подошел ко мне в марте 2024 года и сказал: «Дальше я намерен учиться в Польше». Причин было несколько.

Во-первых, он хотел углубленно изучать программирование и ИИ, а в его гимназии в качестве профильных предметов только физика с математикой и химия с биологией, профиля по английскому тоже нет – хотя еще пару лет назад был.

Во-вторых, до 2023 года он не был годен к службе в армии – сейчас критерии годности изменили, и он должен будет пойти служить. Но все врачи, с которыми мы консультировались, говорят: «Есть риск, что из армии мальчик вернется слепым».

Сын сам нашел через Instagram человека, который помогает белорусам поступать в школы, лицеи и техникумы в Польше. Его услуги стоили 600 злотых (на тот момент это было 150$) – консультация плюс подготовка документов. «Помогатор» провел собеседование с сыном, чтобы оценить его уровень польского. Он, конечно, был нулевой, поскольку язык сын не изучал. Но у него хороший английский – С1, а средний балл аттестата – 8.

Нам сказали собрать для поступления все дипломы и грамоты, которые у нас были: с олимпиад по физике и с творческих конкурсов (сын играл на гитаре), сертификат об окончании IT-курсов. Дальше сын нашел репетитора по польскому. Занимался 2-3 раза в неделю – и стоило это 15$ за одно онлайн-занятие.

У сына было три варианта для поступления: лицей в Варшаве и техникумы в Варшаве и Белостоке. В лицей его взяли сразу – без собеседования, только на основании аттестата и других документов. Чтобы попасть в техникум в Варшаве, нужно было пройти очное собеседование с директором на польском.

Кроме аттестата нужно было иметь его присяжный перевод, свидетельство о рождении с переводом, а также анкеты и заявления – у каждого техникума они свои.

При техникумах нет общежитий, но в Польше есть городские, куда дети также «поступают», – и для этого нужны все те же дипломы и свидетельства, а также документы о том, что ребенка приняли в какой-то техникум.

О том, что сына приняли в лицей, мы узнали в июне – с письмом оттуда он тут же подался на польскую визу. Результаты из техникумов пришли только в августе:

в варшавский его не взяли – посчитали его уровень польского недостаточным;

зато его зачислили в техникум в Белостоке. И нам посоветовали выбрать его, а не лицей, поскольку техникум дает специальное образование.

Учиться сыну очень нравится. Его специальность – ИИ. И, кстати, спустя полгода нам позвонили и сказали, что в техникуме в Варшаве освободилось место – и сын может повторно пройти собеседование. Плюс они запросили выписку с его оценками за первый семестр в техникуме в Белостоке – и в итоге взяли с февраля.

Расскажу про финансовую сторону: обучение в колледже в Белостоке стоит 260 злотых в месяц (и это малая часть, большую на себя берет государство). Проживание в общежитии – от 250 до 350 злотых в зависимости от месяца, мероприятий и прочего. В эту сумму входило трехразовое питание – шведский стол на завтрак, обед и ужин, но только в будни. В выходные сын питался самостоятельно.

Обучение в Варшаве стоит 500 злотых в месяц. Поскольку все общежития в феврале были заняты, нам пришлось искать другие варианты. Сына в итоге взяли в католический интернат – проживание там обходится около 500 злотых в месяц. Питание мы оплачиваем отдельно – от 10 до 20 злотых за один прием пищи. И итоговая сумма выходит около 1500–1600 злотых в месяц.

Мы надеемся, что со следующего года сына возьмут в общегородское общежитие – и проживание там будет обходиться дешевле.

Еще один момент: до совершеннолетия дети должны иметь опекунов в Польше. Нам его предложили за 300 злотых в год. По факту это просто кто-то, кем вы закроете проблему на бумаге. Если же нужно, чтобы опекун ездил к ребенку по его требованию, а также посещал родительские собрания, это стоит уже 800 злотых в год. У нас опекун не был ни на одном собрании – все вопросы мы решали онлайн.

В коллежде учатся 5 лет. Дальше можно поступать в вуз наравне с поляками – и это проще, чем из Беларуси. По закону, с 16 лет подростки в Польше уже могут работать – наш сын делает какие-то свои проекты и зарабатывает деньги.

Ольга, тестировщица: «Среднеспециальное образование бесплатное, да и требования к языку ниже»

– Мой сын и дочь мужа учатся в техникумах в Польше. Мы сначала подумывали про высшее образование там – а потом решили и среднее посмотреть. Выяснили, что для иностранцев оно бесплатное, да и требования к языку ниже, чем при поступлении в вуз.

В течение 8-9 месяцев в учебном году наши дети учили польский, так как для поступления нужен был как минимум уровень А2. Занимались с репетитором 2-3 раза в неделю, каждое занятие стоило около 35 рублей. Затем дети сдали тест, и преподавательница выдала им сертификаты – она сделала их там, где работает.

Кроме сертификата для поступления понадобилось предоставить выписку за 3-ю четверть (мы подавали документы в апреле) и характеристику из школы, которую мы перевели у присяжного переводчика.

Сын решил учиться на техника-информатика в Радоме, дочь мужа хотела изучать туристическое дело в Кельце. Оба поступили в техникумы Awans, поскольку туда зачисляют в июне и при техникумах есть общежития с питанием и контролем за детьми.

Возможно, мы бы рассмотрели что-то еще, но в других колледжах зачисление проходит в конце июля – августе. Преимущество у поляков, затем рассматривают украинцев, только потом – всех остальных. К тому же далеко не во всех учебных заведениях есть общежития, и не каждое предоставляет опекунов. Стало быть, нам пришлось бы потом искать жилье, опекуна (а он обязателен для несовершеннолетних).

Детям условия нравятся – все, кроме кроме контроля со стороны воспитателей и комендантского часа, конечно. Комнаты в общежитиях довольно комфортные, есть блоки со своим санузлом и кухней на две комнаты. Есть комнаты на 1–3 человека. Так как условия проживания разные, то и цены тоже.

В среднем на каждого из детей у нас уходит около 500$ в месяц: в эту сумму входит оплата общежития и питание (это обязательно на первом году обучения), а также деньги на еду, которую ребенок может купить в магазине, деньги на телефон, проездной.

Учиться детям тоже нравится. В первом семестре успеваемость упала, но сейчас улучшилась – видимо, дети адаптировались и подтянули язык.

Нашим детям по 16 лет. Скоро мой сын вступит в призывной возраст – мы в семье думали о том, как ему быть, но пока не решили.

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