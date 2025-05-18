Папа Лев XIV проводит инаугурационную мессу в Ватикане
- 18.05.2025, 12:37
На площадь Святого Петра прибыли мировые лидеры.
В Ватикане проходит инаугурационная месса нового Папы Льва XIV.
Об этом сообщает The Guardian.
Первая месса Папы Римского Льва
В воскресенье, 18 мая, в Ватикане проходит инаугурационная месса нового понтифика - Папы Льва XIV.
Церемония началась в 10:00 по местному времени (11:00 по Минску) и является официальным стартом папства первого в истории американца во главе Римско-католической церкви - 69-летнего Роберта Прево, уроженца Чикаго.
Его избрали понтификом в начале мая после быстрого конклава, который длился менее 26 часов.
На площади Святого Петра собрались около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в частности президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, премьер Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард.
Кроме украинского и американского лидеров, в Ватикан прибыли президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе.
Символы понтификата Папы Римского
По традиции, во время инаугурационной церемонии Папа Римский получает два главных символа своего служения. Первый - золотой перстень рыбака. Он назван в честь святого Петра, первого апостола и рыбака, которого считают первым Папой.
Перстень символизирует авторитет понтифика и используется для скрепления официальных документов. После смерти Папы перстень уничтожают.
Второй символ - посох из овечьей шерсти, который накидывают на плечи понтифика. Жезл олицетворяет роль Папы как пастыря вселенской церкви, ведущего свою паству.
Эти символы подчеркивают духовное и административное руководство, которое Папа осуществляет в католической церкви.
Заключительные обряды и обряд послушания
Во время заключительных обрядов Папа уделяет благословение Евангелия в четырех направлениях, в сопровождении пения хора и присутствующих верующих. Обряд послушания предусматривает почет новому Папе со стороны представителей Католической Церкви.
К ним относятся три ведущих кардинала каждого ранга епископского, пресвитерского и диаконского, а также по одному епископу, священнику и диакону.
Кроме того, участвуют два генеральных настоятеля (мужчина и женщина), супружеская пара, а также по одному конфирмованному мальчику и девочке с каждого континента.