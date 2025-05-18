Папа Лев XIV проводит инаугурационную мессу в Ватикане 18.05.2025, 12:37

На площадь Святого Петра прибыли мировые лидеры.

В Ватикане проходит инаугурационная месса нового Папы Льва XIV.

Об этом сообщает The Guardian.

Первая месса Папы Римского Льва

В воскресенье, 18 мая, в Ватикане проходит инаугурационная месса нового понтифика - Папы Льва XIV.

Церемония началась в 10:00 по местному времени (11:00 по Минску) и является официальным стартом папства первого в истории американца во главе Римско-католической церкви - 69-летнего Роберта Прево, уроженца Чикаго.

Его избрали понтификом в начале мая после быстрого конклава, который длился менее 26 часов.

На площади Святого Петра собрались около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в частности президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио, премьер Канады Марк Карни и принц Великобритании Эдвард.

Кроме украинского и американского лидеров, в Ватикан прибыли президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе.

Символы понтификата Папы Римского

По традиции, во время инаугурационной церемонии Папа Римский получает два главных символа своего служения. Первый - золотой перстень рыбака. Он назван в честь святого Петра, первого апостола и рыбака, которого считают первым Папой.

Перстень символизирует авторитет понтифика и используется для скрепления официальных документов. После смерти Папы перстень уничтожают.

Второй символ - посох из овечьей шерсти, который накидывают на плечи понтифика. Жезл олицетворяет роль Папы как пастыря вселенской церкви, ведущего свою паству.

Эти символы подчеркивают духовное и административное руководство, которое Папа осуществляет в католической церкви.

Заключительные обряды и обряд послушания

Во время заключительных обрядов Папа уделяет благословение Евангелия в четырех направлениях, в сопровождении пения хора и присутствующих верующих. Обряд послушания предусматривает почет новому Папе со стороны представителей Католической Церкви.

К ним относятся три ведущих кардинала каждого ранга епископского, пресвитерского и диаконского, а также по одному епископу, священнику и диакону.

Кроме того, участвуют два генеральных настоятеля (мужчина и женщина), супружеская пара, а также по одному конфирмованному мальчику и девочке с каждого континента.

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