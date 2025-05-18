ГАИ Беларуси приготовила 7-дневный «сюрприз» некоторым водителям 18.05.2025, 12:46

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Им будут уделять «особое внимание».

Госавтоинспекция Беларуси объявила о проведении республиканской «профилактической акции» под названием «Мотодвижение — без нарушений!», которая пройдет с 18 по 24 мая. Как заявили в ГУ ГАИ МВД, цель мероприятия — «профилактика ДТП с участием мототранспорта», число которых, по данным ведомства, заметно выросло с началом мотосезона. Инспекторы пообещали «гласный и негласный контроль», привлечение мотопатрулей и особое внимание к «кустарным» мотоциклам, пишет «Телеграф».

По статистике пресс-службы МВД Беларуси, в текущем году уже зафиксировано 50 ДТП, «совершенных по вине водителей байков», в которых 8 человек погибли и 52 получили травмы. «С началом мотосезона произошел всплеск таких ДТП», — констатировали в ведомстве.

В рамках акции сотрудники ГАИ «проведут отработку населенных пунктов и автодорог, направленную на предупреждение и пресечение нарушений ПДД этой категорией водителей».

«Особое внимание», как подчеркнули в Госавтоинспекции, будет уделено «своевременному выявлению и изъятию на время проведения проверки конструктивно измененных, незарегистрированных и не имеющих правоустанавливающих документов, либо собранных кустарным способом мотоциклов».

Помимо рейдов и контроля на дорогах, ГАИ также пообещала «организовать профилактическую работу с участниками байкерских сообществ и с индивидуальными владельцами двухколесной техники». Инспекторы, по их словам, будут «разъяснять меры безопасности, порядок получения водительского удостоверения и постановки мототранспорта на учет, административную и уголовную ответственность за нарушение Правил дорожного движения».

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