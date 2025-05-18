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Белорусы стали больше тратить на еду

  • 18.05.2025, 13:04
Белорусы стали больше тратить на еду

Большая часть расходов пришлась на торговые объекты.

За первые четыре месяца 2025 года жители Беларуси потратили в магазинах, кафе и ресторанах около 31 миллиарда рублей — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Белстате, пишет «Онлайнер».

Большая часть расходов — 29,7 миллиарда рублей — пришлась на торговые объекты. Рост составил 10,8% по сравнению с январем — апрелем 2024-го.

На общественное питание — кафе и рестораны — белорусы направили 2,1 миллиарда рублей, что на 4,8% больше, чем год назад.

В среднем каждый житель страны тратил в день 28,3 рубля. Это на 4,2 рубля больше, чем в прошлом году.

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