Уникальная медалистка Олимпиады под БЧБ-флагом: что известно о Наталье Шиколенко 18.05.2025, 12:25

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Наталье Шиколенко

Спортсменка выиграла 5 кг золота, тренировала при инвалидности, была с народом в 2020-м.

17 мая в режимной Беларуси отметили «день работников физической культуры и спорта» – почему-то он назначен на третью субботу мая, а не привязан к какому-то знаменательном событию для белспорта. По поводу даты выступил и глава «НОК» Виктор Лукашенко – заявил, что в его ведомстве «с гордостью оглядываются назад, вспоминая многочисленных прославленных белорусских атлетов и тренеров». А в также опубликованном в соцсетях «НОК» высказывании Александра Лукашенко по дате говорилось, что, мол, «в Беларуси гордятся достижениями своих атлетов», пишет «Трибуна».

Вот только «НОК» при этом никак не осветил самого факта смерти 15 мая в возрасте 60 лет Натальи Шиколенко, о чем мы узнали из сообщения БФЛА (которой конкретно в этой ситуации респект). Это бывшая метательницы копья, которая взяла олимпийскую медаль под белорусским флагом. Но тот флаг – для нынешнего режима неугодный, а вот сама экс-спортсменка ничего против символа не имела.

«Трибуна», выражая соболезнования родным и близким Шиколенко, рассказывает о фактах из ее биографии.

Начала метать копье только в 16 лет

Шиколенко родилась 1 августа 1964 года в узбекистанском Андижане, но детство провела в российском Геленджике. Спортом начала заниматься с семи лет – ходила в школьную секцию легкой атлетики. Параллельно увлекалась волейболом, где даже выступала за юниорскую сборную российского Краснодарского края.

Только в 16 лет Шиколенко стала метать копье – после того, как один из тренеров заметил, как далеко девушка может запустить мяч. В новом виде успехи пришли практически сразу – победы на первенстве Краснодарского края и спартакиаде российских школьников. На спартакиаде школьников СССР Шиколенко стала третьей.

На соревнованиях юную метательницу заметил беларусский тренер Мечислав Овсяник. После работы с ним девушка стала чемпионкой СССР-1983 среди юниоров. А в 1984-м, в 19 лет, согласилась переехать в Беларусь, где тогда были лучше условия для занятий.

Шиколенко становилась чемпионом СССР в 1986-м, 1990-м, 1991-м годах. Могла поехать на Олимпиаду-1988, но в тот год на чемпионате Союза в Стайках, который считался отборочным, заняла третье место – и в состав не взяли. На эмоциях девушка хотела закончить карьеру, благо что удалось отговорить.

В день рождения под БЧБ-флагом шла на золото ОИ – но драматично осталась с серебром

Через четыре года Шиколенко добралась до Олимпийских игр. СССР только распался посреди отбора на турнир, так что в 1992-м в Барселоне выступала команда СНГ – но в индивидуальных видах уже использовали флаги независимых постсоветских государств, в том числе Беларуси.

«Барселоне» играть на неродном стадионе – там на ОИ реял БЧБ-флаг, а успеху честного белоруса помог соперник (его тоже наградили)

За семь месяцев до старта Игр тренер Олег Дмитрусенко, с которым Шиколенко работала в сборной СССР, отправился работать в Малайзию. Поэтому спортсменке пришлось вернуться к Овсянику, который к тому моменту уже сосредоточился на дискоболах.

Тем не менее союз принес успех. На ОИ Шиколенко выиграла квалификацию, а в финале в первой же попытке показала результат 68,26 метра, чего превзойти никто не мог. До самого последнего броска – его почему-то делала не Шиколенко, а ее главная соперница, немка Зильке Ренк. И ей удалось отправить копье дальше – на каких-то 8 сантиметров.

Так Шиколенко осталась с серебром. Впрочем, в честь этого все равно был поднят БЧБ-флаг.

Финал проходил 1 августа – в день 28-летия Шиколенко. После соревнований подруги устроили для нее сюрприз.

«Уже поздно вечером возвращаюсь в квартиру, где жила с пятью другими девчонками из сборной СНГ. Захожу потихоньку, чтобы их не разбудить. И тут свет зажигается, шум-гам. Никто не спит – в грейпфруты свечек натыкали, шампанское кто-то достал. Есть фотография, на которой девчонки в простынях. Жара тогда в Барселоне стояла неимоверная», – вспоминала Шиколенко.

А вот в Беларуси Шиколенко получила неожиданную встречу.

«Нашлись люди, которые успешно омрачили мое торжество. Пришла в федерацию, а мне говорят: «Что же ты заняла какое-то второе место, дальше не могла метнуть?» Меня эти слова просто убили», – вспоминала экс-спортсменка.

Недовольные чинуши тогда еще не знали, что Шиколенко так и останется единственной в списке белорусских медалистов ОИ в метании копья.

Получила квартиру и выиграла пять килограммов золота

В 1993 году Шиколенко взяла бронзу ЧМ, в 1994-м показывала лучшие в мире результаты, но на ЧЕ спортсменке вдруг стало плохо – после первой же неудачной попытки выступления пришлось завершить.

А вот 1995-й был идеальным годом. Шиколенко выиграла 17 из 17 своих стартов, в том числе ЧМ (к слову, к моменту его проведения лукашенковцы уже поменяли госфлаг). За золото мирового первенства спортсменке выдали квартиру в Минске.

Взяла Шиколенко и все этапы престижного турнира Golden Four (который со временем превратился в «Бриллиантовую лигу»). Главным призом были 20 киллограммов золота в слитках – для получения нужно было выиграть четыре этапа. Это удалось Шиколенко и еще трем атлетам – организаторы объявили, что тогда каждому полагается по 5 кг.

Впрочем, реального золота копьеметательница не получила – но идентичную стоимости 5 кг денежную сумму зачислили на счет Шиколенко, открытый для этого в швейцарском банке.

В главной попытке на ОИ-1996 попала в провод

Понятно, что к ОИ-1996 года Шиколенко подходила в статусе фаворитки. Во время открытия Игр в Атланте Шиколенко шла в составе белорусской делегации рядом со своим будущим мужем Юрием Тарасюком, который тренировал метателей молота. Тогда спортсменка обратила внимание, что провода, по которым ездят телевизионные камеры, натянуты достаточно низко. И именно это помешало ей в третьей попытке финала, после которой еще три попытки давали только восьми лучшим из 12 легкоатлеток.

«В шутку сказала [на открытии]: «Неужели будем метать и никто в эту проволоку не попадет?» Накаркала. В третьей попытке сама в нее и пустила копье. Как раз так получилось, что выложилась именно в третьей. Метнула, чувствую, хорошо копье летит. И тут бац – упало! Мне тогда дали дополнительную попытку, но она не спасла. Олимпиада закончилась, а с ней, по сути, и спортивная карьера», – вспоминала потом Шиколенко, которая сенсационно осталась на 12-м месте тех Игр.

Соперничала с сестрой, которая выступала за Беларусь и держала рекорд России

У Натальи Шиколенко есть сестра Татьяна Шиколенко, которая на три года младше. Она тоже занималась метанием копья и в конце 1980-х переехала в Беларусь. В составе сборной нашей страны съездила на ЧМ-1993 в Штутгарт, где заняла четвертое место, уступив сестре лишь несколько сантиметров. И вообще, по словам старшей сестры, младшая опередила ее только один раз из многих попыток.

В 1994-м Татьяна Шиколенко вышла замуж, вернулась в Россию и стала выступать за сборную этой страны. Успешно – брала серебро ЧМ в 1999-м и 2003-м. В 2000-м ездила на Олимпиаду, где стала седьмой.

В августе 2000 года на соревнованиях в Монте-Карло Шиколенко-младшая метнула копье на 67,20 сантиметра, что стало рекордом России. Он продержался восемь лет – в августе 2008-го на пять сантиметров лучше метнула Мария Абакумова.

Рано потеряла мужа

Шиколенко-старшая после неудачи на ОИ-1996 переключилась на семью. Муж спортсменки Юрий Тарасюк родился в Минске, специализировался на метании молота. Становился призером на различных союзных соревнованиях. С 1993-го по 1999-й бы старшим тренером в сборной Беларуси по легкой атлетике.

В октябре 1997-го у пары родилась дочь Анна. После родов Шиколенко пробовала вернуться в спорт – захотела попасть на Олимпиаду в Сидней. Однако, как сама рассказывала, набрала 20 килограмм, а на одном из турниров получила разрыв ахиллова сухожилия, который не смогли нормально прооперировать. Так Шиколенко стала хромой, после чего перешла на работу детским тренером.

Экс-спортсменка говорила, что муж перенес множество болезней, что впоследствии дало осложнение на сердце. Тарасюка ставили в очередь на пересадку, но он не дожил до операции – умер в 2008-м в возрасте 51 года.

Помогла дочери взять золото юношеской Олипиады

Анне Тарасюк в момент смерти отца было только 10 лет. Шиколенко осталась воспитывать дочь одна, хотя положение и без того было тяжелым: в 2002-м у женщины развился сахарный диабет, что постепенно разрушало голеностопный сустав. Еще в 2007-м Шиколенко поставили инвалидность. Но приходилось продолжать работать тренером – практически все время женщина проводила сидя. Также помогала «силовая» пенсия – во время карьеры спортсменка была «приписана» к «МВД» и дошла до звания «майора».

В детстве Тарасюк занималась легкой атлетикой и играла на виолончели. Но, окончив музыкальную школу в 2012 году, выбрала метание копья, а мама стала персональным тренером.

На юношеском уровне Тарасюк показывала топ-результаты: золотые медали на Евразийских играх-2013, всемирной гимназиаде по летним видам спорта-2013. Главным достижением стало чемпионство на юношеской Олимпиаде в китайском Нанкине в 2014-м – причем ближайшую соперницу чемпионка опередила почти на шесть метров.

Правда, на взрослый уровень Тарасюк свои результаты перенести не смогла, а постепенно стала уставать от постоянных тренировок. В 2017-м она показала личный рекорд со стандартным копьем (у юниоров оно легче) – 58 метров ровно, что позволило стать только шестой на ЧЕ U-23 в польском Быдгоще.

Тем временем у матери становилось все хуже со здоровьем. После поездки в Быдгощ с ногой стало совсем плохо. Через некоторое время пришлось делать операцию, чтобы избежать ампутации, а в 2019-м у женщины сместилась стопа. Из-за этого Шиколенко получила инвалидность уже без права работать и почти перестала выходить на улицу.

Тарасюк в 2019-м завязала со спортом, не желая тренироваться не у матери. Известно, что девушка вышла замуж.

Голосовала за Лукашенко, но в 2020-м поддержала протесты

Шиколенко рассказывала, что на белорусских президентских выборах в 1994-м голосовала за Александра Лукашенко. Свой выбор объясняла тем, что у политика была близкая ей программа: «Все для страны, все для народа».

Потом Шиколенко и Лукашенко несколько раз встречались, последний – во время открытия нового здания режимного «НОК» в 2013-м.

«Меня очень угнетало, что Лукашенко ко всем обращался на «ты», даже к старшим. Перед ним стоит олимпийский чемпион, «министр» или ветеран войны – и он все равно ему говорит «ты»! Как так можно? Никакой субординации», – не понравилось тогда Шиколенко поведение диктатора.

Тем не менее даже в 2015-м экс-спортменка голосовала за Лукашенко. Однако в 2019-м после новой степени инвалидности узнала, что пенсию по ней не полагается добавлять к «силовой» пенсии, которая составляла 570 рублей. А в 2020-м в начале пандемии коронавируса попала в больницу и увидела переполненные палаты, пока госСМИ рассказывали, что ковид якобы под контролем.

В итоге перед «выборами»-2020 Шиколенко подписалась за всех независимых кандидатов, кроме Светланы Тихановской – просто потому что не смогла доехать до места сбора. Шиколенко рассказывала, что когда началось насилие на улицах, она плакала от свидетельств. А когда колонны протестов проходили мимо ее дома, то брала копье, прикрепляла к нему БЧБ-флаг и размахивала из окна в поддержку людей. Осенью 2020-го вице-чемпионка ОИ оставила подпись под письмом спортсменов за честные выборы.

«Я 36 лет прожила в Беларуси и хочу, чтобы здесь что-то изменилось. Мы не должны быть в подчинении России, мы – самостоятельное государство. Я всеми силами поддерживаю протестующих. Нас называют фашистами, нам говорят, что бело-красно-белый флаг – фашистский. Но нет в нем ничего фашистского, фашисты – не мы. Мы за мир и процветание нашей страны», – говорила Шиколенко.

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