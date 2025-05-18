В Румынии полиция удалила с избирательного участка одиозного кандидата в президенты
- 18.05.2025, 13:13
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Ультраправый политик нарушил правила голосования.
Румынская полиция попросила уйти с избирательного участка ультраправого кандидата в президенты Джордже Симиона, которого сопровождал скандальный политик Келин Джорджеску.
Об этом сообщает Digi24.
Как указано, полицейские вмешались в ситуацию, когда Джорджеску вместе с Симионом делали заявление о голосовании журналистам.
Председатель участка, где произошел инцидент, обратился к полицейским с призывом «попросить соответствующих лиц выйти за пределы участка» в место, отведенное для заявлений для прессы.
В полиции уточнили, что председатель избирательного участка обязан принять необходимые меры для обеспечения нормального проведения выборов.
В правилах говорится, что представители СМИ не могут брать комментарии внутри участка.
«Любое нарушение этих правил приведет к немедленному удалению соответствующих лиц с территории избирательного участка», – указано в правилах.
«То, что вы сделали, не очень красиво, но это не проблема», – сказал Симион, после чего они с Джорджеску вышли с избирательного участка.
Как известно, в Румынии проходит голосование во втором туре выборов президента, в который вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан и одиозный лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион.