Стало известно, почему слоны имеют самые большие уши на Земле 2 18.05.2025, 13:22

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На самом деле они нужны не для лучшего слуха.

Крупнейшие наземные млекопитающие, то есть слоны, имеют самые большие ужи в животном мире и для этого есть очень важная причина.

Об этом пишет Live Science.

Слоны – это животные, которые являются очень умными, имеют хорошую память и огромный размер. Поэтому они являются самым большими наземными животными на нашей планете. Высота африканских слонов достигает 3-4 метров, длина от головы до хвоста составляет 6-7 метров. Но слоны также обладают самыми большими ушами. У африканских слонов уши достигают в длину 2 метров, а в ширину – 1,2 метра. При этом у азиатских слонов уши немного меньше.

Хотя у слонов огромные уши, они на самом деле не имеют самые большие уши относительно размера их тела. В этом плане рекордсменом является длинноухий тушканчик. Огромные уши для слонов имеют большое значение – они охлаждают этих огромных животных.

По словам Уильяма Сандерса из Мичиганского университета, слоны вырабатывают много тепла. В отличие от людей слоны не потеют. Вместо этого они имеют очень мало волос на теле и массивные уши, которые действуют как охлаждающее устройство. Уши слонов заполнены крупными кровеносными сосудами, которые помогают этим животным регулировать количество тепла.

Адвайт Джукар из Флоридского музея естественной истории говорит, что, когда слонам становится очень жарко, они могут перегонять кровь в уши, а затем хлопать ими. Уши слона имеют тонкую кожу толщиной всего в несколько миллиметров, а кровеносные сосуды большие, что позволяет слонам перемещать примерно 20% крови через уши в любой момент времени.

Хотя у слонов огромные уши, они на самом деле не имеют самые большие уши относительно размера их тела. В этом плане рекордсменом является длинноухий тушканчик

Чем больше уши, тем больше у них площадь поверхности для отдачи тепла. Поскольку кровь имеет более высокую температуру чем воздух, тепло рассеивается в окружающей среде. Затем более холодная кровь перемещается обратно в тело, что помогает слонам снизить общую температуру. При этом слоны могут расширять или сужать свои кровеносные сосуды в зависимости от температуры воздуха, а это помогает регулировать температуру тела.

По словам ученых, мамонты, которые являются родственниками современных слонов, впервые появились в Африке. Когда они начали мигрировать в более холодный климат, то их уши уменьшились. Но у мамонтов был мех, что позволяло им регулировать тепло своего тела. У слонов же все наоборот – меха нет, но есть большие уши.

Уши слонов имеют и другие функции. Например, ученые выяснили, что слоны используют свои уши для улавливания низкочастотных звуков. Слоны также могут улавливать низкочастотные вибрации через свои лапы. Таим образом слоны с помощью лап и ушей могут общаться на расстоянии в десятки километров.

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