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Эксперт: Россиян ждет 300-километровая Чернобаевка на фронте

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  • 18.05.2025, 13:31
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Эксперт: Россиян ждет 300-километровая Чернобаевка на фронте

Развитие украинских БПЛА не оставляет оккупантам шансов.

Россия убирает свои самолеты стратегической авиации подальше от Украины, поскольку не может их восстанавливать после ударов дальнобойными БПЛА. Об этом в эфире «Radio NV» сообщил Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

«С тактической авиацией у врага не такие проблемы. Поэтому он может немного пренебрегать правилами безопасности. Увеличение возможности по производству дальнобойных дронов позволит нам превратить 300-километровую зону вокруг границ Украины в так называемую Чернобаевку. И это важно сделать, чтобы враг просто не мог находиться на этих аэродромах. Когда они только начинают разворачиваться, начинаются удары», - сказал Храпчинский.

Он добавил, что это существенно увеличит логистическое плечо для россиян и лишит их оперативной скорости на некоторых участках фронта.

Кроме того, эксперт объяснил, для чего россияне начали рисовать силуэты самолетов на своих аэродромах.

«Россияне понимают угрозы и пытаются увеличить количество за счет рисования. На что рассчитывают - сложно сказать. Ведь то, что мы используем в качестве ударных БПЛА, позволяет нам отличить - это рисунок, или это действительно самолет. Я так понимаю, это чтобы технический персонал на аэродроме было чем занять», - добавил Храпчинский.

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