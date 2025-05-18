Эксперт: Россиян ждет 300-километровая Чернобаевка на фронте 1 18.05.2025, 13:31

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Развитие украинских БПЛА не оставляет оккупантам шансов.

Россия убирает свои самолеты стратегической авиации подальше от Украины, поскольку не может их восстанавливать после ударов дальнобойными БПЛА. Об этом в эфире «Radio NV» сообщил Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

«С тактической авиацией у врага не такие проблемы. Поэтому он может немного пренебрегать правилами безопасности. Увеличение возможности по производству дальнобойных дронов позволит нам превратить 300-километровую зону вокруг границ Украины в так называемую Чернобаевку. И это важно сделать, чтобы враг просто не мог находиться на этих аэродромах. Когда они только начинают разворачиваться, начинаются удары», - сказал Храпчинский.

Он добавил, что это существенно увеличит логистическое плечо для россиян и лишит их оперативной скорости на некоторых участках фронта.

Кроме того, эксперт объяснил, для чего россияне начали рисовать силуэты самолетов на своих аэродромах.

«Россияне понимают угрозы и пытаются увеличить количество за счет рисования. На что рассчитывают - сложно сказать. Ведь то, что мы используем в качестве ударных БПЛА, позволяет нам отличить - это рисунок, или это действительно самолет. Я так понимаю, это чтобы технический персонал на аэродроме было чем занять», - добавил Храпчинский.

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