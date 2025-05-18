Выборы президента Польши: на карту поставлено гораздо больше 18.05.2025, 13:40

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Победитель, вероятно, определится во втором туре.

В Польше в воскресенье, 18 мая, проходит первый тур президентских выборов. Польские избиратели решат не только вопрос о том, кто станет следующим президентом страны — лево-либеральный политик Рафал Тшасковский или придерживающийся национал-консервативных взглядов Кароль Навроцкий. На карту поставлено гораздо больше — от итогов выборов зависит, сможет ли проевропейское левоцентристское правительство премьера Дональда Туска преодолеть сопротивление, которое управляется из президентского дворца и парализует работу кабинета с момента вступления Туска в должность полтора года назад, пишет DW.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

У главы польского государства нет такой власти, как у французского, российского или американского президентов, но у него гораздо больше полномочий, чем, например, у президента Германии, который выполняет в основном представительские и протокольные функции.

Обладая правом вето, президент Польши, который избирается прямым голосованием, может блокировать законодательные инициативы правительства. Он также является главнокомандующим вооруженными силами, способен влиять на внешнюю политику и вправе вносить на рассмотрение парламента собственные законопроекты.

Несбывшиеся надежды на реформы в Польше

Когда в декабре 2023 года возглавляемая Дональдом Туском «Гражданская коалиция» победила на выборах в Сейм, прервав восьмилетнее правление национал-консервативной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (ПиС), у многих поляков были большие надежды на быстрые демократические перемены в стране.

В ходе предвыборной кампании Туск обещал восстановить верховенство права, либерализовать законодательство об абортах и расширить права гомосексуалов. «Гражданская коалиция» также хотела провести реформу государственных СМИ и привлечь к ответственности политиков, подозреваемых в коррупции и злоупотреблении властью.

Однако вскоре стало ясно, что большинство соответствующих инициатив оказались заблокированы из-за противодействия президента Анджея Дуды, в прошлом члена ПиС. Дуда активно использовал свое право вето или отправлял правительственные законопроекты на проверку в Конституционный суд, в котором доминируют сторонники национал-консерваторов.

В итоге по прошествии полутора лет правления внутриполитические достижения кабинета Туска выглядят довольно скромно. Как следствие, по всей стране растет разочарование и недовольство — в том числе и среди электората правящих партий.

Для Туска многое на кону на нынешних выборах

«Президентский дворец или смерть. Туск знает, что все зависит от исхода этой битвы», — написал публицист польского Newsweek Яцек Гадек после начала избирательной кампании осенью прошлого года.

Поэтому глава правительства отправил бороться за голоса избирателей популярного коллегу по праволиберальной партии «Гражданская платформа», мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Он участвовал в президентских выборах пять лет назад, проиграв Дуде во втором туре с небольшим отрывом — 48,97% против 51,03%.

Рафал Тшасковский на предвыборном митинге, 13 мая 2025 года

Несмотря на сравнительно молодой для политика возраст по польским меркам, за плечами 53-летнего Тшасковского уже достаточно долгая карьера. Он был депутатом Европарламента, возглавлял министерство администрации и цифровизации и являлся госсекретарем и замминистра иностранных дел по европейским вопросам. А с 2018 года руководит в столице Польши.

Мэр Варшавы Тшасковский лидирует в соцопросах

Рафал Тшасковский принадлежит к левому крылу «Гражданской платформы» Туска. Так, он приказал снять кресты в кабинетах в столичной ратуше и выступает за принятие либерального закона об абортах, который предусматривает прерывание беременности до 12-й недели. Мэр Варшавы — он один из немногих польских политиков, защищающих «зеленый» климатический курс ЕС. За несколько дней до выборов Тшасковский лидирует в соцопросах, набирая около 35%, хотя в последние недели отрыв от преследователей сократился.

Его самый главный соперник — Кароль Навроцкий. 42-летний историк из Гданьска, возглавляющий Институт национальной памяти (ИНП). Считается, что лидер ПиС Качиньский выдвинул в президенты беспартийного правого националиста Навроцкого как «кандидата от граждан». Ставка была сделана на то, что историк привлечет на свою сторону консервативных избирателей, не входящих в ПиС, потому что он не считается партийным функционером.

Кароль Навроцкий на встрече с избирателями

Навроцкого поддерживают Трамп и Симион

Однако этот расчет, похоже, пока не оправдывается — поддержка Кароля Навроцкого, за которого собираются проголосовать более 20%, ниже, чем у самой ПиС, потому что даже многие члены партии не знают своего кандидата. В ряде журналистских расследований содержатся утверждения, что у Навроцкого были связи в преступном мире. А незадолго до выборов он оказался втянут в скандал — оппоненты обвинили главу ИНП в мошенничестве с муниципальной квартирой.

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион

На предвыборных митингах Навроцкий выступал против иммигрантов, «зеленого» курса ЕС и Брюсселя в целом. А также требовал ограничить помощь Украине и создавал образ врага из ФРГ, заверяя, что не будет «лакеем и камердинером Германии». ПиС давно обвиняет Туска в том, что тот является «немецким агентом».

Команда Кароля Навроцкого в ходе избирательной кампании использовала свои хорошие контакты с республиканцами в США, чтобы на прошлой неделе предъявить мощный козырь: Навроцкого в Овальном кабинете Белого дома принял американский президент Дональд Трамп и сфотографировался с ним. «Вы победите», — как сообщается, сказал Трамп Навроцкому.

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, глава ультраправого «Альянся за объединение румын» (АОР) Джордже Симион, в свою очередь, отправился в Польшу, чтобы помочь своему польскому единомышленнику. На митинге в городе Забже во вторник, 13 мая, оба политика заявили, что хотят построить «Европу наций». «Мы не позволим Евросоюзу централизовать нас и превратить Польшу и Румынию в административные округа (ЕС. — Ред.)», — подчеркнул Навроцкий.

У ультраправого кандидата в президенты шансы невелики

У Славомира Ментцена в TikTok 1,6 миллиона подписчиков

Некоторое время казалось, что Славомир Ментцен, кандидат от ультраправой партии «Конфедерация свободы и независимости» (КСН), может представлять угрозу для Кароля Навроцкого. В нескольких опросах в марте 2025 года Ментцен, 38-летний налоговый консультант и бизнесмен, даже опережал его. Однако с тех пор рейтинг представителя КСН снизился до чуть менее 12%. Он разъезжает по Польше с осени прошлого года и хвастает 340 предвыборными выступлениями. Особенно сильны позиции Ментцена в соцсетях — в TikTok у него 1,6 миллиона подписчиков.

Программа крайне правого кандидата содержит острую критику нынешней политической ситуации, при этом в Польше он недоволен в основном сферой здравоохранения и пенсионной системой, а в ЕС — миграционной политикой и «зеленым» курсом. Кроме того, кандидат от польских ультраправых выступает за право на ношение оружия и за запрет абортов — даже после изнасилования. Такие радикальные лозунги, по оценкам наблюдателей, особенно привлекают молодежь — на предвыборных митингах Ментцена непропорционально много подростков школьного возраста.

При этом Ментцен обвиняет ПиС Качиньского и «Гражданскую платформу» Туска во всех проблемах страны и негативно отзывается о «дуополии» — господстве этих двух политиков и их партий. Такое мнение разделяют многие из 13 кандидатов в президенты, участвующих в нынешних выборах.

Президента Польши, вероятно, выберут во втором туре

Действительно, соперничество Туска и Качиньского характеризует историю Польши последних 20 лет. ПиС и «Гражданская платформа», сменяя друг друга у власти, правят все это время, тогда как для других политических сил остается не так много пространства.

Если не произойдет ничего непредвиденного, для выявления победителя президентских выборов потребуется второй тур, куда, вероятно, выйдут Тшасковский и Навроцкий. Социологи говорят, что в этом противостоянии у Тшасковского больше шансов, но он не может быть уверен в победе. Удастся ли ему мобилизовать избирателей других партий, входящих в правящую коалицию? Кого поддержат во втором туре сторонники Ментцена? Похоже, премьеру Туску предстоят напряженные часы до тех пор, пока не будет подсчитан последний голос.

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