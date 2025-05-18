«Белавиа» ответила на возмущение белорусов из-за переноса рейсов из Батуми в Кутаиси 18.05.2025, 13:49

Стало известно, что пообещали пассажирам.

Авиакомпания «Белавиа» официально подтвердила информацию о переносе части своих рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск в аэропорт Кутаиси. Как говорится в сообщении перевозчика, это связано с запланированным ремонтом взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Батуми, который будет проводиться с 20 мая по 15 июня. Ранее пассажиры уже жаловались на такие изменения, однако официальных комментариев от авиакомпании не было, пишет «Телеграф».

«В связи с этим авиакомпания «Белавиа» вынуждена изменить аэропорт прилета/вылета для некоторых рейсов из Минска в Батуми и обратно: они перенесены в Международный аэропорт Кутаиси», — заявили в «Белавиа» по поводу ремонтных работ.

При этом в компании уточнили, что «часть рейсов будет по-прежнему выполняться в/из аэропорта Батуми», и сейчас авиакомпания «корректирует расписание по данному маршруту». Пассажирам, уже оформившим билеты, там порекомендовали отслеживать актуальную информацию на сайте belavia.by в графе «статус бронирования».

«Белавиа» также предложила опцию для тех, кто «не готов менять маршрут». Такие пассажиры могут сдать билеты и «вернуть полную их стоимость».

Напомним, информация об изменении аэропорта прилета для некоторых рейсов в Грузию начала появляться от самих пассажиров. В частности, грузинский Telegram-канал «Фаэтон» публиковал скриншот сообщения от имени «Белавиа» об изменении аэропорта прилета и номера рейса В2 737, вылетающего 29 мая, на Кутаиси, с указанием причины — «ремонт взлетно-посадочной полосы». При этом тогда же «Фаэтону» на горячей линии Батумского аэропорта сообщили, что информации о каких-либо ремонтных работах у них нет и аэропорт работает в штатном режиме.

Читатели Onlíner также жаловались на подобные изменения, отмечая отсутствие предложений по трансферу или компенсации со стороны авиакомпании и выражая обеспокоенность тем, как добираться из Кутаиси в Батуми. Некоторые также указывали на необходимость переоформления услуги дополнительного багажа на новый аэропорт через службу поддержки.

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