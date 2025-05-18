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Путин назвал новые условия для окончания войны против Украины

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  • 18.05.2025, 14:07
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Путин назвал новые условия для окончания войны против Украины

Российский диктатор озвучил «нужный результат».

Российский диктатор Владимир Путин заверил, что у России хватит сил, чтобы завершить войну против Украины до «логического завершения». Он также назвал «нужный результат» для РФ в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора в пропагандистском фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Диктатор заверил, что у России «достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом».

«Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечения безопасности интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, где проживают люди, считающие русских язык родным языком и считающие Россию своей родиной», - сказал Путин.

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