Путин назвал новые условия для окончания войны против Украины 6 18.05.2025, 14:07

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Российский диктатор озвучил «нужный результат».

Российский диктатор Владимир Путин заверил, что у России хватит сил, чтобы завершить войну против Украины до «логического завершения». Он также назвал «нужный результат» для РФ в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора в пропагандистском фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Диктатор заверил, что у России «достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом».

«Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства, обеспечения безопасности интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, где проживают люди, считающие русских язык родным языком и считающие Россию своей родиной», - сказал Путин.

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