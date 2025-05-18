В банковской сфере Беларуси грядет передел рынка 18.05.2025, 14:16

Речь идет о потенциальной сделке на несколько миллионов евро.

«Приорбанк» до конца мая намерен определиться с выкупом госпакета своих акций. Речь идет о потенциальной сделке на несколько миллионов евро за долю в 6,31% уставного фонда, пишет Myfin.by.

Предыстория такова: в апреле 2019 года Госкомитет по имуществу (ГКИ) оценивал свой пакет акций в «Приорбанке» размером в 6,31% суммой в 17 млн евро. Но с апреля 2019 года по апрель 2025 года евро обесценился на 22,47% с учетом инфляции в еврозоне.

Это значит, что формально, проиндексировав стоимость пакета на инфляцию, ГКИ может запрашивать сейчас 20,82 млн евро за свои акции. Однако за последние 6 лет появились новые факторы, которые влияют на стоимость госпакета.

Во-первых, любая оценка активов действительна не более 6 месяцев.

Во-вторых, в 2019-м «Приорбанк» был «дочкой» европейской банковской группы, имеющей рейтинг мировых кредитных агентств. А теперь это банк — в подсанкционной стране, принадлежащий пока малоизвестному в Беларуси бизнесу.

— Этого достаточно, чтобы оценка 6-летней давности не имела ни малейшего смысла. Даже не глядя на бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, — комментируют белорусские оценщики для Myfin.by.

Намерения акционеров «Приорбанка» увеличить номинал акций почти втрое, до более, чем 2 рублей, пока не вступили в силу и вряд ли окажут решающее значение на рыночную оценку. Зато в диалоге продавца и покупателя придется взвешивать такой фактор, как страновые риски, которые возросли за последние годы.

Ранее сообщалось, что 28 мая «Приорбанк» проведет внеочередное общее собрание акционеров банка. Один из вопросов повестки дня — о приобретении обществом акций собственного выпуска, находящихся в государственной собственности.

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