Названы два типа питания, которые помогут сохранить здоровье в старости 18.05.2025, 14:52

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Обе диеты имеют сходство.

Люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием растительной пищи, цельного зерна и некоторых полезных белков, имеют большие шансы сохранять здоровье в возрасте 70-75 лет.

Об этом говорится в исследовании ученых Гарвардского университета, сообщает издание Good Housekeeping.

Исследователи, которые в течение 30 лет изучали рацион и состояние здоровья более 105 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 39 до 69 лет, обнаружили, что чем лучше человек придерживается сбалансированного и питательного питания в среднем возрасте, тем больше вероятность того, что он останется без болезней и сохранит свои общие физические, психические и когнитивные способности в старшем возрасте.

В частности, те, кто придерживался диеты по Индексу альтернативного здорового питания (AHEI) — диеты с высоким содержанием растительной пищи, цельного зерна и некоторых полезных белков — имели на 86% больше шансов быть здоровыми в возрасте 70 лет и более чем вдвое больше шансов достичь здорового старения в 75 лет по сравнению с людьми, которые потребляли меньше этих продуктов.

Люди, которые придерживались Индекса планетарного здорового питания (PHDI), подчеркивающего употребление растительной пищи и ограничение продуктов животного происхождения, также имели особенно хорошие результаты.

Диеты с высоким содержанием ультраобработанных продуктов и сладких напитков были связаны со снижением шансов на здоровое старение.

Диета AHEI делает акцент на:

высоком потреблении фруктов, овощей, цельного зерна, орехов, бобовых и ненасыщенных жиров;

умеренном потреблении здоровых животных белков, таких как нежирная курица без кожи, индейка, рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот (лосось, морской окунь, форель);

низком потреблении красного и обработанного мяса, такого как бекон или предварительно упакованная колбаса.

Кофе, чай и воду можно пить, но следует избегать сладких напитков, ограничивать молочные продукты одной-двумя порциями ежедневно и употреблять не более одной порции сока в день.

Что касается диеты PHDI, то она не имеет большой разницы от схемы питания AHEI.

Она придерживается тех же принципов, что и AHEI, но меньше включает продукты животного происхождения, особенно красное мясо. PHDI больше сосредоточена на употреблении цельных растительных продуктов, происходящих из земли.

Обе эти диеты имеют сходство: они базируются на свежих, цельных продуктах с высоким содержанием клетчатки и фитонутриентов (натуральных, полезных соединений, содержащихся в растительных продуктах), и имеют низкое содержание насыщенных жиров и сахара.

Исследование показало, что здоровое питание может помочь жить дольше, даже если человек физически не находится в лучшей форме.

«Это очень важное открытие, поскольку оно означает, что независимо от вашей массы тела, вашего стажа курения и того, сколько вы физически тренируетесь, здоровое питание может иметь независимые преимущества для здорового старения», - подчеркнул Фрэнк Б. Ху, доктор медицинских наук, доктор философии, профессор и заведующий кафедрой питания в Гарвардской школе общественного здоровья им. Т. Х. Чана, а также один из соавторов исследования.

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