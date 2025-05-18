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Украинские воины эффектно наказали байкеров-оккупантов на Торецком направлении

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  • 18.05.2025, 15:29
Украинские воины эффектно наказали байкеров-оккупантов на Торецком направлении

Дерзость подвела россиян.

Украинские защитники уничтожили группу российских оккупантов-байкеров. Это произошло на Торецком направлении фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

На видео зафиксирована работа разведчиков подразделения «Гюрза» разведывательной роты 28-й бригады. Воины обнаружили трех оккупантов, которые передвигались на мотоциклах по населенному пункту на Торецком направлении. В 28-й бригаде не уточнили, где именно произошло событие.

«Оккупанты ездили настолько дерзко и опасно, что как сознательные граждане мы не могли остаться в стороне. Результат - взрывной», - отметили защитники.

Разведчики атаковали группу российских захватчиков. В результате двое оккупантов погибли, третий - получил множественные осколочные травмы.

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