Украинские воины эффектно наказали байкеров-оккупантов на Торецком направлении

Украинские воины эффектно наказали байкеров-оккупантов на Торецком направлении1
- 18.05.2025, 15:29
Дерзость подвела россиян.
Украинские защитники уничтожили группу российских оккупантов-байкеров. Это произошло на Торецком направлении фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.
На видео зафиксирована работа разведчиков подразделения «Гюрза» разведывательной роты 28-й бригады. Воины обнаружили трех оккупантов, которые передвигались на мотоциклах по населенному пункту на Торецком направлении. В 28-й бригаде не уточнили, где именно произошло событие.
«Оккупанты ездили настолько дерзко и опасно, что как сознательные граждане мы не могли остаться в стороне. Результат - взрывной», - отметили защитники.
Разведчики атаковали группу российских захватчиков. В результате двое оккупантов погибли, третий - получил множественные осколочные травмы.