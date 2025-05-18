Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров

18.05.2025, 15:55

Гарри Каспаров

Никаких мирных переговоров с путинской Россией быть не может.

Мероприятие в Стамбуле было очень полезным. Нужна была абсолютная ясность — и она была зафиксирована. То, что там сказали путинские шестерки, не должно оставить сомнений: никаких мирных переговоров с путинской Россией быть не может. Для всего мира — по крайней мере для тех, кто способен думать и не имеет коррупционной заинтересованности в поддержке России, — все стало ясно.

Война — это суть сегодняшней России. Эта страна будет воевать, пока не будет разгромлена. Никакого сопротивления в России не будет, пока путинская армия не понесет сокрушительного поражения. Все остальное — от лукавого. Все остальное — ложь и попытка подыграть тем силам на Западе, которые хотят договориться с Путиным.

И пропагандистская машина, и экономика — все в России работает на продолжение войны. Уже с детских садов готовят пушечное мясо на убой. Страна стала огромным военным лагерем. С этой заразой, с этой раковой опухолью рано или поздно придется бороться — и побеждать.

Гарри Каспаров, Telegram

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