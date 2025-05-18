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В Беларуси на выпускных запретили песни Меладзе

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  • 18.05.2025, 16:07
  • 6,614
В Беларуси на выпускных запретили песни Меладзе
Фото: onliner

В черном списке 87 артистов.

24 мая в школах прозвучит последний звонок. Выпускные отгремят 13 июня.

Большой последний звонок по традиции пройдет в Минск-Арене.

Остальным школьникам и их родителям советуют оставаться для празднования в школах ине думать про какие-то кафе и рестораны.

Издание tochka.by сообщает, что многим школам были высланы стоп-листы из 87 групп и артистов, которых на праздниках лучше не включать.

В лист попали Валерий и Константин Меладзе, Вера Брежнева, Верка Сердючка, Би-2, Animal ДжаZ, Нервы и другие артисты, выступившие против войны.

@charter97.org Выпускникам в Беларуси прислали музыкальный стоп-лист #выпускной #беларусь #музыка #стоплист #запрет #меладзе #школа #праздник #концерты #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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