В Беларуси на выпускных запретили песни Меладзе

В Беларуси на выпускных запретили песни Меладзе9
- 18.05.2025, 16:07
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В черном списке 87 артистов.
24 мая в школах прозвучит последний звонок. Выпускные отгремят 13 июня.
Большой последний звонок по традиции пройдет в Минск-Арене.
Остальным школьникам и их родителям советуют оставаться для празднования в школах ине думать про какие-то кафе и рестораны.
Издание tochka.by сообщает, что многим школам были высланы стоп-листы из 87 групп и артистов, которых на праздниках лучше не включать.
В лист попали Валерий и Константин Меладзе, Вера Брежнева, Верка Сердючка, Би-2, Animal ДжаZ, Нервы и другие артисты, выступившие против войны.
@charter97.org Выпускникам в Беларуси прислали музыкальный стоп-лист #выпускной #беларусь #музыка #стоплист #запрет #меладзе #школа #праздник #концерты #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97