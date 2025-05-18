В Беларуси на выпускных запретили песни Меладзе 9 18.05.2025, 16:07

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Фото: onliner

В черном списке 87 артистов.

24 мая в школах прозвучит последний звонок. Выпускные отгремят 13 июня.

Большой последний звонок по традиции пройдет в Минск-Арене.

Остальным школьникам и их родителям советуют оставаться для празднования в школах ине думать про какие-то кафе и рестораны.

Издание tochka.by сообщает, что многим школам были высланы стоп-листы из 87 групп и артистов, которых на праздниках лучше не включать.

В лист попали Валерий и Константин Меладзе, Вера Брежнева, Верка Сердючка, Би-2, Animal ДжаZ, Нервы и другие артисты, выступившие против войны.

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