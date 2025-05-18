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Foreign Policy: Маском воспользовались

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  • 18.05.2025, 16:21
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Foreign Policy: Маском воспользовались
Илон Маск
Фото: AFP

Слабым местом оказалось моральное кредо бизнесмена.

Американский миллиардер Илон Маск признал, что его инициатива по сокращению госрасходов через структуру DOGE (Department of Government Efficiency — Департамент эффективности правительства) «оказалась не столь эффективной, как хотелось бы», пишет издание Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на заявленные $170 млрд экономии, организация не предоставила доказательств большинства из этих цифр, а независимые оценки говорят, что ее действия приведут к дополнительным расходам в размере $135 млрд уже в этом году.

Созданная совместно с президентом США Дональдом Трампом в прошлом году, DOGE изначально заявлялась как структура для оптимизации госрасходов. Однако, как показала практика, действия агентства свелись к массовым увольнениям и отмене контрактов. При этом общие государственные расходы США после возвращения Трампа в Белый дом лишь растут.

Маск, похоже, пытался совместить свои интересы — ослабить контроль исполнительных органов и получить доступ к данным и контрактам чтобы продвинуть собственное видение «эффективного управления». Но на деле, как считают аналитики, миллиардер оказался инструментом в руках влиятельного директора Бюджетного управления Белого дома Рассела Воута, чьи цели были куда более системны и коварны.

Истоки убеждений Маска можно найти в его биографиях. Уолтер Айзексон говорит, что уже в 20 с небольшим лет Маск сформировал жизненное кредо: интернет, устойчивые источники энергии и освоение космоса. Он считал, что исполнительные органы не помогают прогрессу, а тормозят его.

Этот образ прослеживается и в его бизнес-практиках. На примере Tesla видно, как Маск игнорировал опасения властей по поводу функции Autopilot, утверждая, что ее внедрение этой функции — это моральный долг, поскольку она спасает жизни. Такая риторика позволяла ему представлять любое ограничение как ущерб для человечества.

На практике же DOGE стал площадкой для хаотичных и непроверенных решений. Среди мер — 200% пошлины на европейское вино, тарифы на фильмы, электронику, древесину, вплоть до налогов на вымышленные острова с пингвинами. Рынки отреагировали паникой, курс доллара начал падать, а инвесторы стали избегать американских активов.

Сегодня Маск свернул участие в DOGE, вернувшись к проблемам Tesla и SpaceX. Однако его недолгая, но громкая кампания в правительстве США оставила после себя политический хаос, бюджетную неразбериху и укрепление позиций менее публичных, но более расчетливых игроков.

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