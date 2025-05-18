Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио в Ватикане

Зеленский встретился с Вэнсом и Рубио в Ватикане1
- 18.05.2025, 16:49
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Встреча длилась 40 минут.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Она длилась 40 минут, пишет New Voice.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Вэнс в Ватикане пожали друг другу руки, встретившись впервые после спора в Овальном кабинете в конце февраля.
Президент Украины, появление которого на площади Святого Петра встретили аплодисментами, сидел рядом с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс — неподалеку.
26 апреля во время похорон Папы Римского Франциска Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их короткую беседу Белый дом назвал обнадеживающей, а Зеленский — самой предметной.