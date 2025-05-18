В Беларусь залетел российский дрон 1 18.05.2025, 17:11

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БПЛА был как минимум один.

Прошлой ночью во время рекордной российской атаки на Украину как минимум один российский БПЛА залетел в Беларусь.

Согласно данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», нарушение воздушного пространства Беларуси произошло со стороны украинского Славутича, заметил «Флагшток».

17 мая Россия атаковала Украину 273 дронами. В Обуховском районе Киевской области погибла девушка, трое человек получили ранения, среди них — четырехлетний ребенок.

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