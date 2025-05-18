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СМИ рассказали о единственной женщине-пилоте в ВСУ

  • 18.05.2025, 17:20
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СМИ рассказали о единственной женщине-пилоте в ВСУ

C сентября прошлого года совершила более 30 боевых заданий.

В украинской армии служат около 70 000 женщин, из которых всего 5 500 находятся на боевых должностях. Старший лейтенант Катерина — единственная женщина-боевой летчик в украинской армии, второй пилот и штурман на вертолете Ми-8. The New York Times поговорило с ней и узнало, как она относится к своей работе и насколько большим препятствием являются гендерные стереотипы.

«Дверь открылась, и появилась пилот, сморгнув пыль накрашенными ресницами, ее ногти были окрашены в глубокий бордовый цвет. Она несла на одной руке тяжелую летную куртку, и один из членов наземной команды бросился к ней, чтобы помочь ей с ней. "Давай я понесу ее», — сказал он, но она отмахнулась. Если я смогу посадить вертолет, то мне не нужна помощь с курткой, — подсказывал ее язык тела», - описывает издание первую встречу с Катериной.

В интервью женщина делится, что парни-сослуживцы «всегда хотят показать, что они герои, и защитить».

«Но я приехала сюда не для того, чтобы быть девчонкой. В какой-то момент наша армия поймет это», - заявляет она.

Катерина подчеркивает, что хотела бы, чтобы в Украине было больше женщин, добавив, что она была единственной женщиной среди 45 мужчин в ее военной летной школе.

Она сказала, что очень мало женщин учатся на пилотов в Харьковском национальном университете воздушных сил, но шесть обратились к ней в Instagram за советом. «Я стараюсь подбадривать их и говорю им, что они справятся», — сказала она.

Она присоединилась к 18-й отдельной бригаде армейской авиации в 2023 году и начала летать на боевые задания в сентябре прошлого года. Лейтенант Катерина — второй пилот и штурман на Ми-8, и совершила более 30 боевых заданий:

«Я никогда не нервничаю во время полета. Все тяжелые мысли могут прийти до или после полета. Во время полета мой разум ясен».

Лейтенант Катерина редко видится с семьей. Она ни с кем не встречается и не имеет близких друзей в своей бригаде. «Нельзя себя к чему-то принуждать. Если я встречу кого-то, то так и будет», — сказала она и о дружбе, и о романтических отношениях.

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