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Власти обвинили белорусов в дефиците картофеля

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  • Алексей Мазартов
  • 18.05.2025, 17:28
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Власти обвинили белорусов в дефиците картофеля

Циничное заявление режима.

В понедельник министерство торговли отчиталось о предварительных результатах проверки, которую оно проводит в связи с великим белорусским картофельным кризисом. Картошки по результатам проверки, правда, не нашли. Но зато нашли тех, кто во всем виноват.

И виновато, конечно, не министерство торговли, которое своими ценовыми ограничениями убило рентабельность производства картошки примерно в ноль. И не министерство сельского хозяйства, которое так трагически ошиблось с оценками уровня достаточности картошки на душу населения. И, тем более, не правительство, которое опомнилось и ввело ограничения на вывоз картошки, когда уже было поздно и все, что могли вывезти, уже вывезли.

Во-первых, по результатам проверки оказалось, что в проблемах с картошкой виноваты те, кто выращивает картошку. То есть белорусские фермеры. Которые продавали свою картошку там, где хотели, а хотели они ее продавать в основном в Россию, вместо того чтобы поставлять в государственные хранилища, по установленным государством ценам.

«Вы хотите подешевле свое в магазинах, и я тоже хочу, чтобы это было. А крестьяне хотят дороже продать. Чтобы немножко и зарплата была, удобрения купить, посеять быстрее. А в России в три раза дороже. Вот они и начали продавать где дороже», - объяснил Александр Лукашенко тонкую экономику картофельной проблемы.

Хотя еще недавно никакого криминала в том, чтобы поставлять белорусскую картошку на экспорт в Россию, на самом деле не было. Было совсем наоборот. Еще осенью министерство сельского хозяйства возлагало на картофельный экспорт очень большие надежды и всячески этот экспорт поощряло. Минсельхозпрод рассчитывал продать в Россию не меньше 300 тысяч тонн белорусской картошки и говорил, что при этом картошки нам хватит.

По итогу прошлого года Беларусь действительно стала главным поставщиком картошки в Россию. Но весь экспорт белорусской картошки составил не 300, как планировали власти, а чуть больше 190 тысяч тонн. И при этом картошки все равно не хватает. То есть, кто-то явно обсчитался. Но главное, что обвиняя фермеров в создании дефицита, власти собираются делать то же самое.

«Вы думаете что, в России, в других странах, где сегодня дефицит картофеля, они что завтра этот дефицит уберут? Нет. Он еще будет несколько лет. Так давайте, говорю, у нас есть семенной картофель, ещё месяц отмучаемся, кому там картофель не нравится, какой-то, а этот посеем. Получим в десять раз больше чем посеяли, а потом продадим. Продадим по хорошей цене», - сказал Лукашенко.

То есть, когда фермеры продают свою картошку в Россию, чтобы немножко заработать, это называется подрыв ценовой стабильности и продовольственной безопасности. А когда заработать хотят белорусские власти, то ничего страшного, если нам с вами придется помучиться без картошки.

Виноваты-то все равно будут не чиновники. Потому что когда ищешь виноватых, самое главное - не выйти случайно на самого себя. И вот пока министерство торговли ищет виноватых среди фермеров, комитет госконтроля пошел искать виноватых в магазинах. Пригрозил принять меры реагирования. Вплоть до закрытия магазинов, если в этих магазинах не будет правильной беларуской картошки, по правильной беларуской цене. Ну и, в общем, это правильно. Зачем нам такие магазины если в них нет картошки?

И опять же, закрытие магазинов решает все проблемы. Потому что если вы закрыли магазин, то никто же не пожалуется, что в этом магазине нет картошки. Наоборот, если в магазин не будут ходить покупатели, то там даже картошка может появиться. Вот по овощехранилищам покупатели не ходят, так картошка там, в овощехранилищах, есть. А по магазинам - ходят. Поэтому в магазинах картошка пропадает. Потому что от покупателей в принципе одно зло.

Ну а главные виновники великого картофельного кризиса – не фермеры и даже не магазины. Главные виновники – это белорусы, которые хотят, чтобы у них была картошка, и недовольны, если картошки не хватает.

«Пять рублей, семь рублей. Да хоть по 27. Задолбали своей картошкой. Жрать и жрать и только ныть по этому поводу», - сказал по поводу недовольных белорусов пропагандист Григорий Азаренок.

И объяснил, что в блокадном Ленинграде картошки тоже не хватало. Поэтому думать надо не о картошке, а о чем-нибудь вечном.

И вообще, на самом деле, надо смотреть глубже. Не картошкой единой жив человек. Вот совершенно уже очевидно, что покупатели и продавцы вступили между собой в преступный сговор с целью в принципе подорвать белорусскую ценовую стабильность. Одни продают по неправильным ценам, а другие - покупают. А если бы не покупали, то и цены были бы правильными и не было бы никаких проблем с инфляцией. А так получается, что некоторые проблемы все-таки есть, и виноваты в них опять белорусы.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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