Папа Римский встретился с Владимиром и Еленой Зеленскими 18.05.2025, 17:34

Президент Украины поблагодарил понтифика за поддержку.

Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана, опубликовав соответствующее видео.

О встрече также сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, опубликовав несколько фото с нее.

Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

«Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны», — заявил Зеленский.

«Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира», — написал также президент Украины.

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