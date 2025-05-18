Папа Римский встретился с Владимиром и Еленой Зеленскими
- 18.05.2025, 17:34
Президент Украины поблагодарил понтифика за поддержку.
Папа Римский Лев XIV встретился в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
Об этом сообщила пресс-служба Ватикана, опубликовав соответствующее видео.
О встрече также сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, опубликовав несколько фото с нее.
Президент выразил благодарность Льву XIV за аудиенцию и Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.
«Для миллионов людей в мире Понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении этой войны», — заявил Зеленский.
«Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и продолжительного мира», — написал также президент Украины.