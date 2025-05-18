На минской Комаровке появилась белорусская клубника 18.05.2025, 17:47

иллюстративное фото

Цена шокирует.

Как сообщает читатель «Комсомолки», в выходные 17 и 18 мая, на минском Комаровском рынке белорусская клубника стоит 24 рубля за килограмм. Помимо отечественной клубники, в продаже есть и греческая ягода.

Цена на нее варьируется от 14 до 18 рублей за килограмм. Кроме того, греческую клубнику можно купить и в лотке.

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