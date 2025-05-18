В Беларуси появилась первая армянская церковь 6 18.05.2025, 18:11

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Ее освящал Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

В Минске 18 мая освятили храм Святого Григория Просветителя — первый храм Армянской апостольской церкви в Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости».

Для проведения церемонии в Беларусь приехал Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

На открытии также присутствовали представители других религиозных конфессий.

Духовный комплекс построили по проекту архитектора Самвела Макяна. Он отличается от окружающей застройки национальной армянской стилистикой. Хотя большая часть строительных материалов — белорусского производства, для отделки фасада и внутреннего убранства из Армении привезли туф, базальт и травертин.

На строительство ушло около трех лет. Комплекс включает сам храм и приходской дом с духовно-просветительским центром и воскресной школой. Богослужения пока будут проходить по воскресеньям.

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