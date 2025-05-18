СМИ: Россияне оскорбили турецкую сторону на переговорах в Стамбуле

СМИ: Россияне оскорбили турецкую сторону на переговорах в Стамбуле3
- 18.05.2025, 18:22
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Мединский привез бумаги с переговоров 2022 года.
Российская делегация, которую возглавлял помощник российского диктатора Владимир Мединский, на переговорах с Украиной в Стамбуле имела бумаги с предыдущих переговоров в 2022 году и угрожала увеличить количество приложений в пять раз, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Собеседники издания сообщили, что в начале выступал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сказав, что на этих переговорах «закладывается фундамент для встречи лидеров в будущем».
«Россияне позволили себе оскорбить турецкую сторону, сказав, что они могут остаться на переговорах, если хотят. Как гости — говорить так они не имели права», — заявил источник УП.
Он также сообщил, что выступал в основном Мединский, который «говорил долго и дерзко» и делал манипулятивные «исторические экскурсы».
«Мединский имел с собой бумаги переговоров с 2022 года. Он применил прием давления, что, мол, „видите, здесь 17 страниц вместе с приложениями, а ситуация за последние годы так изменилась, что уже может быть 85 страниц“. Такой шантаж не произвел ни на кого впечатления», — сказал собеседник УП.
Источники издания также подтвердили информацию иностранных СМИ, что на встрече российская сторона заявляла, что «может воевать бесконечно» и что «Украине надо выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей».