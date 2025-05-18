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Foreign Affairs: Европа способна ответить на новые вызовы

  • 18.05.2025, 18:39
Foreign Affairs: Европа способна ответить на новые вызовы

Ситуация требует политической воли и решимости.

После Второй мировой войны Европа и США строили тесные политические, экономические и военные связи, которые обеспечивали стабильность и развитие на обоих континентах, пишет Аранча Гонсалес Лая, декан Парижской школы международных отношений и бывший министр иностранных дел Испании, для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Нынешний этап отношений ознаменован серьезным переломом. Политика администрации президента США Дональда Трампа — торговые пошлины, давление на союзников, сомнения в эффективности НАТО — заставила Европу задуматься о необходимости самостоятельного курса и усиления собственной обороноспособности.

В 2025 году европейские страны сделали ряд важнейших шагов для укрепления своего суверенитета. Среди них — резкое увеличение оборонных бюджетов и создание единого рынка военной продукции в рамках ЕС.

Германия уже объявила о планах инвестировать миллиарды евро в оборону, инфраструктуру и экологические проекты, сняв традиционные ограничения на госдолг. Аналогичные решения приняли и другие страны, включая Швецию, Финляндию, Испанию и Францию, которая рассматривает вариант расширения своих программ ядерного сдерживания на союзников.

Экономическая ситуация в ЕС также улучшилась. Несмотря на сложности, вызванные тарифной войной с США, Европа расширяет торговые отношения с другими регионами мира — заключены соглашения с Южной Америкой, Мексикой, Индией и странами Юго-Восточной Азии. Это позволяет снизить зависимость от американского рынка и найти новые возможности для роста.

Особое внимание уделяется цифровой трансформации: проект цифрового евро набирает обороты и может быть запущен уже к концу 2025 года. Он призван укрепить финансовую независимость ЕС и снизить уязвимость от внешних платежных систем.

Европейские лидеры настаивают на том, что будущее континента — в усилении интеграции и коллективных действий, а не в попытках улизнуть от вызовов. При этом они хотят сохранить и развивать партнерство с США, но на более равных условиях, без зависимости и угрозы давления.

Ситуация требует политической воли и решимости, однако уже сейчас видно, что Европа способна ответить на новые вызовы современного мира и сохранить модель объединенного, безопасного и процветающего континента.

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