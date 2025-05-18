Два самолета российской авиакомпании S7 сломались в воздухе за сутки 18.05.2025, 18:58

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иллюстративное фото

У одного воздушного судна отказал двигатель.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в аэропорт сразу после вылета из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел 18 мая около 4 утра по Минску, пишет The Moscow Times.

На борту находились 160 пассажиров. После приземления судно было отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделили резервный борт. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. По данным профильного телеграм-канала Aviaincident, после взлета экипаж доложил о неуборке шасси и принял решение вернутся в аэропорт Толмачево, предварительно выработав топливо.

В районе 6 утра 17 мая еще один самолет S7 со 150 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, экстренно сел в Новосибирске «по технической причине», сообщила прокуратура. По информации «Авиаторщины», через полчаса полета на высоте 10,9 тыс. метров экипаж Airbus A320 доложил диспетчерам об отказе левого двигателя. В итоге командир воздушного судна принял решение садиться в Новосибирске. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Судно также отстранили от полетов. Пассажиров отправили в Москву резервным бортом.

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