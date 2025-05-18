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Президент Финляндии: У Трампа заканчивается терпение

  • 18.05.2025, 19:19
Президент Финляндии: У Трампа заканчивается терпение
Александер Стубб
Фото: Photothek/Getty Images

Стубб заявил, что Россия потеряла статус великой державы.

Президент Финляндии Александр Стубб в продолжительном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом в субботу попытался убедить его пересмотреть свою точку зрения на экономическую и военную мощь России.

О разговоре с Трампом Стубб рассказал на конференции по безопасности в Эстонии. The Guardian называет президента Финляндии одним из немногих европейских лидеров, имеющих влияние на Трампа, сообщает «Агентство».

Свое влияние Стубб пытался использовать в разговоре с Трампом, чтобы объяснить президенту США, что Россия больше не является великой державой, «по крайней мере, в экономическом плане». «Она меньше Италии, немного больше Испании [по экономике]. В военном отношении она пыталась поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины три года назад. В этом году она захватила менее 1% территории, ее процентная ставка более 20%, а резервы исчерпаны. Так что это больше не страна, которую можно рассматривать как крупную державу», — заявил Стубб.

Президент Финляндии уточнил, что мировоззрение Трампа не так далеко от взглядов 19 века и что нужно пытаться доносить представления о реальном положении России до президента США.

В ходе разговора с президентом США у Стубба сложилось впечатление, что у Трампа заканчивается терпение в отношении Владимира Путина. «Если бы мы собрали все воедино, то могли бы сказать, что Зеленский терпелив, а президент Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в сторону России», — заявил Стубб.

По словам президента Финляндии, есть вероятность, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь на этой неделе внесут в Конгресс новый пакет санкций. Он вводит 500%-ные тарифы в отношении стран, которые продолжат покупать российские энергоносители.

Стубб назвал подготовленный американскими сенаторами пакет санкций «сокрушительным».

О разговоре Стубба и Трампа стало известно за день до планируемой на понедельник телефонной беседы между президентом США и Путиным. В субботу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает выяснить, пытается ли Россия вести переговоры, чтобы «выиграть время», и дал понять, что, если это так, против Москвы могут быть введены дополнительные санкции.

От результатов телефонных переговоров будет зависеть решение о внесении разработанного Грэмом и Блюменталем пакета санкций в Конгресс, сказал Стубб.

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